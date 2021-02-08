banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sosyal patlamalar kapımızda
Sosyal patlamalar kapımızda
Felaket tellallığına da gerek yok!
Felaket tellallığına da gerek yok!
Siyaset rüştünü ispat edemedi!
Siyaset rüştünü ispat edemedi!
Bir garip mutasyon skandalı !
Bir garip mutasyon skandalı !
banner376
Flaş Haber
24 saatte 104 vaka!
Kapat

Mitsotakis Güney Kıbrıs’ta

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, günübirlik ziyaret amacıyla bu sabah Güney Kıbrıs’a gitti.

08 Şubat 2021 Pazartesi 12:45
Mitsotakis Güney Kıbrıs’ta
banner391
banner337
banner351

Rum radyosunun haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kirakos Miçotakis’i Rum Başkanlık Sarayı’nda ağırlıyor.

Habere göre, Anastasiadis ve Miçotakis, görüşme öncesinde basına açıklamada bulundu.

“KRİTİK AŞAMA”

banner341
Miçotakis açıklamasında özetle, gayriresmî beşli konferans çerçevesinde kritik bir aşamada bulunulduğunu vurgulayarak bu kritik aşamada Güney Kıbrıs’a gitmeyi kendisine düşen önemli bir sorumluluk olarak addettiğini ifade etti.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, “Kıbrıs halkının arzusu olan, BM parametreleri temelinde alınan kararlar çerçevesinde, barışçıl ve yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ta, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin barış içerisinde yaşamalarını sağlayacak bir birleşmeyi başarmak için koordine olmasının mantıklı ve beklenen bir yükümlülük olduğunu” belirten Miçotakis, Anastasiadis’le görüşmesinde Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri de ele alacaklarını vurguladı.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ise konuşmasında Miçotakis’e desteği için teşekkürlerini iletirken, Yunanistan’ın desteğinin, “Kıbrıslı Türklerle barış içerisinde yaşamaya ve bir çözüme olanak sağlayacak koşulların oluşmasında gerekli bir unsur olduğunu” ifade etti.

banner360
Son Güncelleme: 08.02.2021 14:29
Anahtar Kelimeler:
Mitsotakis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limasol’da yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi
Limasol’da yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi
Güney Kıbrıs'ta 1 yeni can kaybı, 115 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 1 yeni can kaybı, 115 yeni vaka
Güney Kıbrıs yarın kalkacak kısıtlamalar için hazırlanıyor
Güney Kıbrıs yarın kalkacak kısıtlamalar için hazırlanıyor
Rum Basını Haber Bülteni bugün yayımlanmayacak
Rum Basını Haber Bülteni bugün yayımlanmayacak
Güney Kıbrıs'ta 133 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 133 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 5 yeni can kaybı, 116 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 5 yeni can kaybı, 116 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta görülen mutasyonlu virüs vakaları nedeniyle daha sıkı tedbirler alınıyor
Güney Kıbrıs’ta görülen mutasyonlu virüs vakaları nedeniyle daha sıkı tedbirler alınıyor
Güneyde devlet sağlık hizmetleri bütçesinde ciddi açık
Güneyde devlet sağlık hizmetleri bütçesinde ciddi açık
Anastasiadis’in araştırma komitesine verdiği ifadeye tepkiler
Anastasiadis’in araştırma komitesine verdiği ifadeye tepkiler
Lefkoşa Rum Belediyesi, Başpiskopos’u cezalandırıyor
Lefkoşa Rum Belediyesi, Başpiskopos’u cezalandırıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim