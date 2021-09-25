Mitsotakis: "Farklı yönlerde yer alan öneriler müzakere zemini olarak kabul edilemez"

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in perşembe günü New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le biraraya geldiğini yazdılar.

Habere göre Mitsotakis görüşmede Guterres’e; “Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri için tek zeminin BM Güvenlik Konseyi kararlarında da belirtilen, tek egemenlik, uluslararası temsiliyet ve vatandaşlık öngören iki toplumlu iki kesimli federasyon olduğu” görüşünü iletti.

Mitsotakis, “Farklı yönlerde yer alan önerilerin müzakere zemini olarak kabul edilemeyeceğini” de vurguladı.



Gazete, Mitsotakis’in görüşmede gündeme getirdiği konuların arasında “Türkiye’nin sözde Yunan egemenlik haklarına yönelik ihlallerinin” de yer aldığını belirtti.