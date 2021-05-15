Fileleftheros gazetesi, mevcut problemlerin çözümü için 20 milyon Euro’luk kapsamlı bir bölgesel çalışma yapılmasının öngörüldüğü ve bu sistemle bölgedeki hayvansal atıklar ile diğer atıkların bertaraf edileceğini yazdı.
Mitsero-Orunda arasındaki 120 göl, 7 bin kişinin sağlığını tehdit ediyor
Lefkoşa’nın Rum kesimine bağlı Mitsero-Orunda arasındaki 120 göl ve su birikintisi içerisinde hayvan atıkları ile çöplerin bulunduğu ve bunların, bu bölgelerde oturan yaklaşık 7 bin kişinin sağlığını tehdit ettiği bildirildi.
15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:15