Mitsero-Orunda arasındaki 120 göl, 7 bin kişinin sağlığını tehdit ediyor

Lefkoşa’nın Rum kesimine bağlı Mitsero-Orunda arasındaki 120 göl ve su birikintisi içerisinde hayvan atıkları ile çöplerin bulunduğu ve bunların, bu bölgelerde oturan yaklaşık 7 bin kişinin sağlığını tehdit ettiği bildirildi.