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Mısır Petrol Bakanı’ndan Açıklamalar

Lefkoşa, 12 Şubat 19 : Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarek El-Molla, Güney Kıbrıs ile Mısır arasında bir doğal gaz boru hattı inşa edilmesine, birçok yönden ilgi olduğunu söyledi.

Mısır Petrol Bakanı’ndan Açıklamalar

Lefkoşa, 12 Şubat 19 : Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarek El-Molla, Güney Kıbrıs ile Mısır arasında bir doğal gaz boru hattı inşa edilmesine, birçok yönden ilgi olduğunu söyledi.

12 Şubat 2019 Salı 12:34
Mısır Petrol Bakanı’ndan Açıklamalar

Lefkoşa, 12 Şubat 19 : Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarek El-Molla, Güney Kıbrıs ile Mısır arasında bir doğal gaz boru hattı inşa edilmesine, birçok yönden ilgi olduğunu söyledi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Molla, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye verdiği demeçte, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı olarak ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki Afrodit yatağından Mısır’a yönelik bir denizaltı doğal gaz boru hattı inşa edilmesi konusundaki devletlerarası anlaşmanın, uluslararası petrol şirketleri, uluslararası ticaret şirketleri ve finans kuruluşlarının büyük ilgisine yol açtığını açıkladı.

Molla, iki ülke arasındaki bu önemli anlaşmanın ardından, şimdi ise (her iki ülkedeki anayasal ve hukuki prosedürlerin tamamlanmasının ardından) sürecin hızlandırılması için görüşmeler yapıldığına ve bunu ise projeyle ilgili ticari anlaşmanın takip etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Molla, Güney Kıbrıs için, yeni kurulan Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu (EMGF) çerçevesinde Mısır’la olan işbirliğinden ortaya çıkabilecek faydalara da değindi.

EastMed doğal gaz boru hattı konusuna da değinen Mısırlı Bakan, EastMed doğal gaz boru hattıyla ilgili fizibilite çalışmasının iki yıl kadar süreceğine ve bunun kendi başına bölgenin artık tahammül edemeyeceği bir lüks olduğuna işaret etti.

Mısır’ın, Avrupa’ya doğal gaz tedariki açısından en az riske sahip, en hazır seçenek olduğunu savunan Molla, Mısır’daki mevcut sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapıları ve tesislerinin, ülkeye rekabetçi bir avantaj sağladığını ve ülkeyi daha ekonomik bir seçenek haline getirdiğini de sözlerine ekledi.

(İY/HA)                         

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