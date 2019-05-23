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Mısır İle Elektrik Bağlantısı İçin İmzalar Atıldı

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 (.): Mısır ile Güney Kıbrıs arasında, , Mısır’ı Güney Kıbrıs’la ve Güney Kıbrıs’tan da Yunanistan üzerinden Avrupa’ya ulaşacak deniz altı kablo bağlantısı EuroAfrican Interconnector için siyasi ve hukuki çerçeveyi oluşturan anlaşmanın dün Mısır’ın başkenti Kahire’de imzalandığı bildirildi.

Mısır İle Elektrik Bağlantısı İçin İmzalar Atıldı

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 (.): Mısır ile Güney Kıbrıs arasında, , Mısır’ı Güney Kıbrıs’la ve Güney Kıbrıs’tan da Yunanistan üzerinden Avrupa’ya ulaşacak deniz altı kablo bağlantısı EuroAfrican Interconnector için siyasi ve hukuki çerçeveyi oluşturan anlaşmanın dün Mısır’ın başkenti Kahire’de imzalandığı bildirildi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 08:55
Mısır İle Elektrik Bağlantısı İçin İmzalar Atıldı

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 (.): Mısır ile Güney Kıbrıs arasında, , Mısır’ı Güney Kıbrıs’la ve Güney Kıbrıs’tan da Yunanistan üzerinden Avrupa’ya ulaşacak deniz altı kablo bağlantısı EuroAfrican Interconnector için siyasi ve hukuki çerçeveyi oluşturan anlaşmanın dün Mısır’ın başkenti Kahire’de imzalandığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler Mısır Bakanlar Kurulu toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Mısır Başbakanı, bakanlar kurulu üyeleri, EuroAfrica Interconnector Strateji Kurulu Başkanı eski Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Mısır’daki Rum büyükelçi Haris Moritsis ve diğer ilgililerin katıldığını yazdı.

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Anlaşmaya EuroAfrica Interconnector yetkilisi ve Mısır Elektrik Enerji Nakil Şirketi Başkanı Sabah Maşalı ile EuroAfrica Interconnector CEO’su Nasos Ktoridis’in imza attığı kaydedildi.

Habere göre Yoannis Kasulidis bu anlaşma ile Güney Kıbrıs’ın artık Afrika’dan Avrupa’ya elektrik nakli kavşağı, Mısır’ın da Afrika’dan Arap yarımadasına elektrik enerjisi nakli konusunda bölgesel enerji kavşağı haline gelmekte olduğunu söyledi. Kasulidis “yüklenici” olarak EuroAfrica Interconnector elektrik bağlantısını, uzlaşılan zaman zarfında inşa ve işletilmesine öncelik vereceklerini taahhüt etti. 

(ŞA/GÜL)  

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