Mısır Dışişleri Bakanı Güney’de Temaslarda Bulundu

ÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİNİN BAŞKA ÜLKELERİN KATILIMIYLA GENİŞLETİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

Lefkoşa, 1 Ağustos 19 (.): Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, dün, Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüştü.

Politis ve diğer gazeteler, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri’nin dün Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve özellikle enerji alanında iş birliği konularını ele aldığını yazdılar.

Gazete, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri’nin Yunanistan’ı ziyaret etmesinin ardından Güney Kıbrıs’a gittiğini ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile Rum mevkidaşı Hristodulidis’le enerji konulu temaslarda bulunduğunu belirtti.

Haberde, Şükri’nin temasları çerçevesinde Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır’ın mevcut iş birliğinin, bölgedeki ortakların katılımıyla daha da güçlendirilmesi ve Kasım ayında Mısır’da üçlü zirve gerçekleştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldığı da belirtildi.

Habere göre Şükri temasları sonrasında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’la mevcut iş birliğinin son beş yılda büyük bir dinamizm kazandığını, Mısır ve Güney Kıbrıs’ın güçlü siyasi iradesi neticesinde ise daha da güçleneceğini ifade etti.

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis ise açıklamasında, Mısır’la mevcut türdeki iş birliklerinin olumlu gündem ilkesine dayandığını ve bölgedeki hiçbir ülkenin aleyhine olmadığını iddia ederek hiçbir ülkenin de iş birliğine katılımın dışında tutulmadığını savundu.

Hristodulidis, Mısır’ın sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları lehinde izlediği istikrarlı tutuma” dikkat çekerek, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesindeki eylemleri konusunda verdiği net destek mesajı sebebiyle de Şükri nezdinde Mısır’a teşekkürlerini dile getirdi.

(SB/GÜL)