banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102010
ALTIN
251.740
DOLAR
5.5709
STERLİN
6.7412
EURO
6.1500
Kayıp 17 yaşındaki genç kız bulundu
KAYIP GENÇ KIZ BULUNDU
İzinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
Ani ölüm: 52 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
banner307

Mısır Dışişleri Bakanı Güney’de Temaslarda Bulundu

ÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİNİN BAŞKA ÜLKELERİN KATILIMIYLA GENİŞLETİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

Mısır Dışişleri Bakanı Güney’de Temaslarda Bulundu

ÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİNİN BAŞKA ÜLKELERİN KATILIMIYLA GENİŞLETİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:06
Mısır Dışişleri Bakanı Güney’de Temaslarda Bulundu

ÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİNİN BAŞKA ÜLKELERİN KATILIMIYLA GENİŞLETİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

Lefkoşa, 1 Ağustos 19 (.): Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, dün, Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüştü.

Politis ve diğer gazeteler, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri’nin dün Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve özellikle enerji alanında iş birliği konularını ele aldığını yazdılar.

Gazete, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri’nin Yunanistan’ı ziyaret etmesinin ardından Güney Kıbrıs’a gittiğini ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile Rum mevkidaşı Hristodulidis’le enerji konulu temaslarda bulunduğunu belirtti.

banner317
Haberde, Şükri’nin temasları çerçevesinde Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır’ın mevcut iş birliğinin, bölgedeki ortakların katılımıyla daha da güçlendirilmesi ve Kasım ayında Mısır’da üçlü zirve gerçekleştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldığı da belirtildi.

Habere göre Şükri temasları sonrasında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’la mevcut iş birliğinin son beş yılda büyük bir dinamizm kazandığını, Mısır ve Güney Kıbrıs’ın güçlü siyasi iradesi neticesinde ise daha da güçleneceğini ifade etti.

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis ise açıklamasında, Mısır’la mevcut türdeki iş birliklerinin olumlu gündem ilkesine dayandığını ve bölgedeki hiçbir ülkenin aleyhine olmadığını iddia ederek hiçbir ülkenin de iş birliğine katılımın dışında tutulmadığını savundu.

Hristodulidis, Mısır’ın sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları lehinde izlediği istikrarlı tutuma” dikkat çekerek, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesindeki eylemleri konusunda verdiği net destek mesajı sebebiyle de Şükri nezdinde Mısır’a teşekkürlerini dile getirdi.

(SB/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis Spehar ile biraraya geldi
Anastasiadis Spehar ile biraraya geldi
Rum İçişleri Bakanı Petridis’ten Maraş konulu açıklama
Rum İçişleri Bakanı Petridis’ten Maraş konulu açıklama
Rum bandıralı gemide 225 kilo kokain ele geçirildi
Rum bandıralı gemide 225 kilo kokain ele geçirildi
Güney Kıbrıs'ta 2,5 yaşındaki çocuğu yılan soktu
Güney Kıbrıs'ta 2,5 yaşındaki çocuğu yılan soktu
Güney'de çifte cinayete iki kez müebbet
Güney'de çifte cinayete iki kez müebbet
Kanada İle Uzay Araştırmaları İşbirliği
Kanada İle Uzay Araştırmaları İşbirliği
Avrupa Merkez Bankası Ve S&p’dan Rum Bankaları Konusunda Uyarı
Avrupa Merkez Bankası Ve S&p’dan Rum Bankaları Konusunda Uyarı
Polıtıco Dergisine Göre Güney Kıbrıs, Rus Mafyasına Destek Veriyor
Polıtıco Dergisine Göre Güney Kıbrıs, Rus Mafyasına Destek Veriyor
“akıncı Torpillemeye Çalışıyor” İddiası
“akıncı Torpillemeye Çalışıyor” İddiası
Muduros Ve Özgür’den Kipe’ye Türkiye-kktc Arasındaki Ekonomik İlişkiler Ve Dini Kültür Farkılıklarıyla İlgili Analiz
Muduros Ve Özgür’den Kipe’ye Türkiye-kktc Arasındaki Ekonomik İlişkiler Ve Dini Kültür Farkılıklarıyla İlgili Analiz

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim