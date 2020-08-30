Milli Mesele Kıbrıs Sorunu Değil, Yolsuzluktur

Lefkoşa, 30 Ağustos 20 : Güney Kıbrıs’ın milli meselesinin Kıbrıs sorunu değil, yolsuzluk olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, KKTC’nin konvansiyonel savaşla kaybedildiğini ve El Cezire’nin altın pasaportlarla ilgili yayınladığı belgelerin ardından, Güney Kıbrıs’ın da hibrit savaşla kaybedilme tehlikesi olduğunu yazdı.

El Cezire’nin altın pasaportlarla ilgili yayınladığı belgelerin Türkiye tarafından yönlendirildiği iddiasına yer veren gazete, Güney Kıbrıs’a karşı hibrit savaş açabilecek Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın enerji planlarına da kimsenin haberi olmadan sızabileceğini öne sürdü.



Haberde, Güney Kıbrıs’ın stratejisinin bulunmadığı ve bunun, yeteneksizlikten değil, kamu menfaati duygusu olmamasından kaynaklandığı ifade edildi.(GE/FEZ)