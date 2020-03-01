Milano’dan Güney Kıbrıs’a giden kişiye yapılan testin sonucu da negatif

Milano’dan Güney Kıbrıs’a giden ve korona virüsüyle ilgili kontrolden geçmek için geçtiğimiz gün gönüllü olarak Limasol Genel Hastanesine giden 36 yaşındaki şahsa yapılan testin sonucunun da negatif çıktığı haber verildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü tarafından, 36 yaşındaki kişiden alınan örneğe yapılan testin sonucunun negatif çıktığı konusunda bilgilendirildiğini açıkladı.