Milano’dan Güney Kıbrıs’a giden kişiye yapılan testin sonucu da negatif

Milano’dan Güney Kıbrıs’a giden ve korona virüsüyle ilgili kontrolden geçmek için geçtiğimiz gün gönüllü olarak Limasol Genel Hastanesine giden 36 yaşındaki şahsa yapılan testin sonucunun da negatif çıktığı haber verildi.
Milano’dan Güney Kıbrıs’a giden ve korona virüsüyle ilgili kontrolden geçmek için geçtiğimiz gün gönüllü olarak Limasol Genel Hastanesi'ne giden 36 yaşındaki şahsa yapılan testin sonucunun da negatif çıktığı haber verildi.
Milano’dan Güney Kıbrıs’a giden ve korona virüsüyle ilgili kontrolden geçmek için geçtiğimiz gün gönüllü olarak Limasol Genel Hastanesine giden 36 yaşındaki şahsa yapılan testin sonucunun da negatif çıktığı haber verildi.