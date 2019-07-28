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Midesinde 36 Poşet Kokain İle Geldi

Lefkoşa, 28 Temmuz 19 : Rum Narkotik Şube Polisinin, değerlendirdiği bir ihbar sonucunda, Cuma akşamı Larnaka Havalimanı’na gelen 22 yaşındaki bir gencin midesinde, uyuşturucu tespit ettiği belirtildi. 

Midesinde 36 Poşet Kokain İle Geldi

Lefkoşa, 28 Temmuz 19 : Rum Narkotik Şube Polisinin, değerlendirdiği bir ihbar sonucunda, Cuma akşamı Larnaka Havalimanı’na gelen 22 yaşındaki bir gencin midesinde, uyuşturucu tespit ettiği belirtildi. 

28 Temmuz 2019 Pazar 10:25
Midesinde 36 Poşet Kokain İle Geldi


Lefkoşa, 28 Temmuz 19 : Rum Narkotik Şube Polisinin, değerlendirdiği bir ihbar sonucunda, Cuma akşamı Larnaka Havalimanı’na gelen 22 yaşındaki bir gencin midesinde, uyuşturucu tespit ettiği belirtildi. 
Alithia gazetesi polisin, 22 yaşındaki kişinin üstünün ve bagajında yapılan aramada bir şey bulunamaması nedeniyle, bahse konu kişinin Larnaka Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü, burada ise röntgen filminin çekildiğini yazdı.

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Habere göre röntgen filmi sonucunda vücudunda yabancı cisimler tespit edilirken 22 yaşındaki gencin vücudundan düne kadar, içerisinde toplam 350 gr kokainin bulunduğu, 36 adet poşet çıkarıldı.
Bahse konu kişinin vücudunda hala yabancı cisimlerin bulunduğunu belirten gazete, bunların ise gün içerisinde çıkarılmasının beklendiğini yazdı.
Habere göre 22 yaşındaki genç hakkında ise Larnaka Kaza Mahkemesi tarafından 6 gün tutukluluk emri verildi. 

(FK/ŞEB)
 

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