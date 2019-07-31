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Miçotakis: “hiçbir Kışkırtma Cevapsız Kalmayacak”

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 : Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde dün yaptığı açıklamada, “hiçbir kışkırtmanın cevapsız kalmayacağını” belirterek Türkiye’ye mesaj gönderdi.

Miçotakis: “hiçbir Kışkırtma Cevapsız Kalmayacak”

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 : Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde dün yaptığı açıklamada, “hiçbir kışkırtmanın cevapsız kalmayacağını” belirterek Türkiye’ye mesaj gönderdi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:15
Miçotakis: “hiçbir Kışkırtma Cevapsız Kalmayacak”

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 : Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde dün yaptığı açıklamada, “hiçbir kışkırtmanın cevapsız kalmayacağını” belirterek Türkiye’ye mesaj gönderdi.
Politis ve diğer gazeteler, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in dün Güney Kıbrıs’taki temaslarını tamamlayarak adadan ayrıldığını, ayrılmadan önce ise Yunan Alayı ELDİK ve Yunan askeri mezarlığını ziyaret ettiğini yazdılar.
Gazete, Miçotakis’in dün ELDİK ziyareti sırasında yaptığı konuşmada Türkiye’ye yönelik net mesajlar verdiğini ve “hiçbir kışkırtmanın cevapsız kalmayacağını” söylediğini yazdı.
Habere göre Miçotakis konuşmasında, “barış ve uzlaşı istediklerini ancak uluslararası hukuktan ileri gelen egemenlik haklarını da koruyacaklarını” belirterek “Vurgulamak isterim ki yalnız değiliz” şeklinde konuştu.
Miçotakis: “Uluslararası hukukun çiğnenmesi ve Kıbrıs MEB’indeki yasadışı sondajların AB-Türkiye ilişkilerini olumsuz etkileyeceği mesajın net biçimde vererek desteğini dile getiren AB ve üye devletleri bizim yanımızdadır” ifadesini kullandı.
Miçotakis, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bilindik tezlerini dün de yineledi.

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HRİSTODULİDİS-DENDİAS GÖRÜŞMESİ
Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Yunan Mevkidaşı Nikos Dendias’la dün ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdiğini yazdı.
Habere göre, dün Güney Lefkoşa’da ilk resmi yüz yüze görüşmelerini gerçekleştiren Hristodulidis ve Dendias, Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji faaliyetleri ve alınabilecek önlemleri ele aldılar.
Gazete, Hristodulidis’in 9 Ağustos’ta liderlerin yapacağı görüşme sonrasında Dendias’a bilgi verme taahhüdünde bulunduğunu da aktardı.
Gazete ayrıca bir diğer haberinde de, Miçotakis’in açıklamalarına KKTC’den gelen tepkilere yer verdi.
(SB/ŞEB)
 

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