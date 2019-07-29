banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103069
ALTIN
256.131
DOLAR
5.6008
STERLİN
6.8540
EURO
6.2333
Yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı
İtfaiye aracı yandı!
Gazimağusa’da 2 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI
HP kesintisine ara emri...
HP KESİNTİSİNE ARA EMRİ...
DAÜ Rektörü suçlu bulundu
DAÜ REKTÖRÜ SUÇLU BULUNDU
banner306
Flaş Haber
Gazimağusa'da ani ölüm!
Kapat

Miçotakis, Anastasiadis İle Başkanlık Sarayında Görüştü

MİÇOTAKİS GÜNEY KIBRIS’TA (2)

Miçotakis, Anastasiadis İle Başkanlık Sarayında Görüştü

MİÇOTAKİS GÜNEY KIBRIS’TA (2)

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:30
Miçotakis, Anastasiadis İle Başkanlık Sarayında Görüştü

MİÇOTAKİS GÜNEY KIBRIS’TA (2)

ANASTASİADİS VE MİÇOTAKİS’TEN  ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

ANASTASİADİS: “AKINCI İLE, KIBRISLILAR OLARAK KIBRISLI VATANDAŞLARIN ÇIKARINA HİZMET EDECEK BİR ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞACAĞIMIZ BEKLENTİSİYLE KARARLILIK VE OLUMLU SİYASİ İRADE İLE GÖRÜŞECEĞİM”

MİÇOTAKİS: “GARANTİLER KALDIRILMADAN KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNÜN MANASI YOK”

“AKINCI-ANASTASİADİS GÖRÜŞMESİNDEN YENİ BİR KARŞILIKLI ANLAYIŞ ÇERÇEVESİ ORTAYA ÇIKABİLMESİ KONUSUNDA TEMKİNLİ İYİMSERİM”

MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI İÇİN TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ FAALİYETLERİNE VE KAPALI MARAŞ İLE İLGİLİ PLANLARA SON VERİLMESİ ŞARTI…

BİR KARŞILIKLI ANLAYIŞ ÇERÇEVESİ ORTAYA ÇIKABİLMESİ KONUSUNDA TEMKİNLİ İYİMSERLİK…

Lefkoşa, 29 Temmuz 19 (.): Görevi devraldıktan sonra ülke dışı ilk ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirmekte olan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bu sabah Rum Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

banner317
İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi ve sonrasında Anastasiadis ve Miçotakis ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan Anastasiadis, Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununa “adil çözüm bulunması için harcanan çabalara verdiği desteğe” teşekkür etti. “Dostum” diye hitap ettiği Miçotakis’e Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdiğini  kaydeden Anastasiadis “Türk tahrikleriyle ilgili görüş alış verişinde bulunduk ve bunları göğüsleme yöntemlerini konuştuk” dedi.

Anastasiadis Cumhurbaşkanı Akıncı ile 9 Ağustos’ta yapacağı görüşmeye değinirken “Kıbrıslılar olarak, öncelikle  Kıbrıslı vatandaşların tamamının çıkarına hizmet edecek bir çözüm bulmaya çalışacağımız beklentisiyle, kararlılıkla ve olumlu siyasi irade ile görüşeceğim” ifadesini kullandı.

Müzakerelerin başlaması konusunda Yunanistan’la, Türkiye’nin, sözde “Kıbrıs MEB’i içerisindeki faaliyetlerine ve Kapalı Maraş ile ilgili planlara son verilmesi gerektiği” ortak tezine sahip olduklarını anlatan Anastasiadis  “aynı  şekilde Kapalı Maraş ile ilgili projeler de, güven yaratmak yerine maalesef  öteki tarafın gerçek niyeti konusunda kuşku ve   inançsızlık yaratıyor” iddiasında bulundu.

Miçotakis’e hitaben “bunca saat bize, durumun daha da yakıcılaşmasını engelleyebilmemiz ama aynı zamanda Kıbrıslıların tamamının çıkarına sonuçlanacak yaratıcı bir diyalog yapmamıza müsaade edecek şartların yaratılması için neyin en uygun metotlar olduğu konusunda birlikte kafa yorma fırsatı verdiğiniz için, size teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS

Anastasiadis ile yoğunlaşmış Türk faaliyetlerini görüştüğünü anlatan Miçotakis ise “Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir. Modası geçmiş garantiler kaldırılmadan Kıbrıs sorununun çözümünün manası yok”  ifadesini kullandı.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in 9 Ağustos’taki görüşmesinden “büyük ve kritik meselede bazı ilerlemeler yapabilmemize olanak tanıyacak yeni bir karşılıklı anlayış çerçevesi ortaya çıkabilmesi konusunda temkinli iyimserlik” duyduğunu söyledi.

(ŞA/ÖK)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miçotakis: “herhangi Bir Türk Tahriği Cevabını Alacak”
Miçotakis: “herhangi Bir Türk Tahriği Cevabını Alacak”
Kiriakos Miçotakis Güney Kıbrıs’ta..
Kiriakos Miçotakis Güney Kıbrıs’ta..
Fassa ve üveyik avı 18 Ağustos’ta
Fassa ve üveyik avı 18 Ağustos’ta
Pakistan’da Güney Kıbrıs’taki koleje atıfta bulunan insan ticareti ofisi
Pakistan’da Güney Kıbrıs’taki koleje atıfta bulunan insan ticareti ofisi
Kiprianu: “Makarios’un belki de en ciddi hatası Eoka B’ye güvenmekti”
Kiprianu: “Makarios’un belki de en ciddi hatası Eoka B’ye güvenmekti”
Prodromu: “önümüzdeki dönem belirleyici”
Prodromu: “önümüzdeki dönem belirleyici”
Rum-Yunan stratejik koordinasyon çerçevesi belirlenecek
Rum-Yunan stratejik koordinasyon çerçevesi belirlenecek
Toplu tecavüz olayında roller değişti...
Toplu tecavüz olayında roller değişti...
Markidis: “Anastasiadis, Disi, Akel ve Akıncı çözümün katalizörü”
Markidis: “Anastasiadis, Disi, Akel ve Akıncı çözümün katalizörü”
Çelepis: “Çavuşoğlu’na net cevap verilmeli”
Çelepis: “Çavuşoğlu’na net cevap verilmeli”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim