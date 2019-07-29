Miçotakis, Anastasiadis İle Başkanlık Sarayında Görüştü

MİÇOTAKİS GÜNEY KIBRIS’TA (2)

ANASTASİADİS VE MİÇOTAKİS’TEN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

ANASTASİADİS: “AKINCI İLE, KIBRISLILAR OLARAK KIBRISLI VATANDAŞLARIN ÇIKARINA HİZMET EDECEK BİR ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞACAĞIMIZ BEKLENTİSİYLE KARARLILIK VE OLUMLU SİYASİ İRADE İLE GÖRÜŞECEĞİM”

MİÇOTAKİS: “GARANTİLER KALDIRILMADAN KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNÜN MANASI YOK”

“AKINCI-ANASTASİADİS GÖRÜŞMESİNDEN YENİ BİR KARŞILIKLI ANLAYIŞ ÇERÇEVESİ ORTAYA ÇIKABİLMESİ KONUSUNDA TEMKİNLİ İYİMSERİM”

MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI İÇİN TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ FAALİYETLERİNE VE KAPALI MARAŞ İLE İLGİLİ PLANLARA SON VERİLMESİ ŞARTI…

BİR KARŞILIKLI ANLAYIŞ ÇERÇEVESİ ORTAYA ÇIKABİLMESİ KONUSUNDA TEMKİNLİ İYİMSERLİK…

Lefkoşa, 29 Temmuz 19 (.): Görevi devraldıktan sonra ülke dışı ilk ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirmekte olan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bu sabah Rum Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi ve sonrasında Anastasiadis ve Miçotakis ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan Anastasiadis, Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununa “adil çözüm bulunması için harcanan çabalara verdiği desteğe” teşekkür etti. “Dostum” diye hitap ettiği Miçotakis’e Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdiğini kaydeden Anastasiadis “Türk tahrikleriyle ilgili görüş alış verişinde bulunduk ve bunları göğüsleme yöntemlerini konuştuk” dedi.

Anastasiadis Cumhurbaşkanı Akıncı ile 9 Ağustos’ta yapacağı görüşmeye değinirken “Kıbrıslılar olarak, öncelikle Kıbrıslı vatandaşların tamamının çıkarına hizmet edecek bir çözüm bulmaya çalışacağımız beklentisiyle, kararlılıkla ve olumlu siyasi irade ile görüşeceğim” ifadesini kullandı.

Müzakerelerin başlaması konusunda Yunanistan’la, Türkiye’nin, sözde “Kıbrıs MEB’i içerisindeki faaliyetlerine ve Kapalı Maraş ile ilgili planlara son verilmesi gerektiği” ortak tezine sahip olduklarını anlatan Anastasiadis “aynı şekilde Kapalı Maraş ile ilgili projeler de, güven yaratmak yerine maalesef öteki tarafın gerçek niyeti konusunda kuşku ve inançsızlık yaratıyor” iddiasında bulundu.

Miçotakis’e hitaben “bunca saat bize, durumun daha da yakıcılaşmasını engelleyebilmemiz ama aynı zamanda Kıbrıslıların tamamının çıkarına sonuçlanacak yaratıcı bir diyalog yapmamıza müsaade edecek şartların yaratılması için neyin en uygun metotlar olduğu konusunda birlikte kafa yorma fırsatı verdiğiniz için, size teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS

Anastasiadis ile yoğunlaşmış Türk faaliyetlerini görüştüğünü anlatan Miçotakis ise “Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir. Modası geçmiş garantiler kaldırılmadan Kıbrıs sorununun çözümünün manası yok” ifadesini kullandı.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in 9 Ağustos’taki görüşmesinden “büyük ve kritik meselede bazı ilerlemeler yapabilmemize olanak tanıyacak yeni bir karşılıklı anlayış çerçevesi ortaya çıkabilmesi konusunda temkinli iyimserlik” duyduğunu söyledi.

(ŞA/ÖK)