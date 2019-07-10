Miçotakis ilk ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirecek

Yunanistan’daki seçim sürecinin tamamlanmasının ardından yemin ederek görevine başlayan Başbakan Kiriakos Miçotakis’in, hükümet programının okunmasından sonra ilk ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, hükümet programının 20-22 Temmuz tarihlerinde okunmasının ardından Güney Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştireceğini yazdı.

Gazete aynı haberinin içerisinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Bakanlığının sosyal medya hesabı twitter aracılığıyla, Yunanistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’a, Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesi davetinde bulunduğunu belirtti.



Hristodulidis’in, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi de gerçekleştirdiğini ve Dendias’a üstlendiği görevde başarılar dilediğini belirten gazete, davetin, Dendias tarafından kabul edildiğini ve ziyaret tarihinin daha sonra belirleneceğini yazdı.