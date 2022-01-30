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Gazete manşetleri 30 Ocak 2022 Pazar
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Metsola: “Top Türkiye’nin sahasında”

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni Başkanı Roberta Metsola, Fileleftheros gazetesinde bugün yer alan demecinde, Kıbrıs sorununun yanı sıra EastMed projesiyle ilgili sorulara da yanıt verdi.

30 Ocak 2022 Pazar 14:00
Metsola: “Top Türkiye’nin sahasında”

Habere göre, “Avrupa Halk Partisinden gelen bir politikacı olarak Türkiye’nin Kıbrıs ve Yunanistan aleyhindeki tehditlerini iyi biliyorsunuz. Tehditler tırmanıyor. Avrupa’nın Türkiye karşısındaki tutumunu sertleştirmesi gerektiğine inanıyor musunuz?” sorusuna Metsola şu yanıtı verdi:

“Ben herhangi bir siyasi grubun değil Avrupa Parlamentosu’nun tümünün başkanıyım. AB, ilkeleriyle birlikte istikrarlı ve tutumunda ise birlik içinde kalmalıdır. AB olarak, biz her zaman, ortaya konan tüm şartların buna izin vermesi halinde, daha pozitif ve iş birlikçi bir gündemle ilerlemeye hazırız. Bu anlamda da top istikrarlı bir şekilde Türkiye’nin sahasındadır.”

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Metsola, “AB’nin güvenliği, Rusya’nın Ukrayna’daki faaliyetleri, EastMed projesiyle ilgili gelişmelerle vb. tehdit ediliyor. Bunlarla mücadele edilmesi konusundaki planınız nedir” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“AB’nin gerçek gücü ilkelerinde ve birliğindedir. Bu şekilde güvenilir kalıyoruz ve dünya çapında nüfuzumuz var. AB, ilkeleriyle birlikte istikrarlı ve tutumunda ise birlik içinde kalmalıdır. Avrupa Birliği, çoğu kişinin kabul etmek isteyeceğinden daha büyük bir güce sahiptir. Bunu akıllıca kullanmalıyız.”

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Son Güncelleme: 30.01.2022 14:29
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