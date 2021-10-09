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Merkel’den Anastasiadis’e doğum günü mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmeye hazırlanırken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e doğum günü mesajı gönderdiği bildirildi.

09 Ekim 2021 Cumartesi 11:45
Merkel’den Anastasiadis’e doğum günü mesajı

Fileleftheros “Merkel Başkan’a Tebrik Mektubu Gönderdi ve Ziyaret İçin Türkiye’ye Gidiyor… Erdoğan İçin Hazırlanırken Anastasiadis’e Mesaj” başlıklı haberinde Merkel’in, doğum günü vesilesiyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e 27 Eylül tarihli bir tebrik mektubu gönderdiğini yazdı.
Habere göre, Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada Merkel’in tebrik mektubunda Anastasiadis’in doğum gününü kutlarken, “Kıbrıs’ın iyiliği için” dediği siyasi eylemlerini de övdüğü kaydedildi. Ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs pandemisini “başarıyla yönettiğine” işaret ettiği Anastasiadis’e “Kıbrıs sorununun çözümünde de başarılı olması” dileğini iletti.
Angela Merkel “Almanya Başkan’ın Kıbrıs sorununa adil ve sürdürülebilir çözüm arama çabalarını destekliyor” ifadesini kullandı.

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Gazete Berlin’in, Merkel’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak 16 Ekim’de Türkiye’yi ziyaret edeceğini dün açıkladığını, Almanya ile Türkiye arasındaki ezeli bağlara işaret edilen ilgili açıklamada, Almanya’da yaşayan Türklerin iki taraf arasında köprü görevi gördüğünü, Türkiye’nin jeostratejik önemine vurgu yapıldığını yazdı. 

 

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Son Güncelleme: 09.10.2021 13:35
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