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Med 7 Dışişleri Bakanları Atina’da

AB Akdeniz ülkeleri (EU-Med 7) dışişleri bakanlarının yarın Atina’da biraraya geleceği belirtildi.

10 Haziran 2021 Perşembe 10:15
Med 7 Dışişleri Bakanları Atina’da
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Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de katılacağı MED 7 dışişleri bakanları toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de hazır bulunacağını yazdı.

HRİSTODULİDİS-BORREL

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Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in sosya medya hesabındaki paylaşımına dayanarak görüşmede Kıbrıs sorunu ile Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alındığını belirtti.

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Son Güncelleme: 10.06.2021 10:51
Anahtar Kelimeler:
Med 7 Dışişleri Bakanları
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