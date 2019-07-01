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“meb İçin Avrupa Baskısı”

ANASTASİADİS TUSK İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

“meb İçin Avrupa Baskısı”

ANASTASİADİS TUSK İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:48
“meb İçin Avrupa Baskısı”

ANASTASİADİS TUSK İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Lefkoşa, 1 Temmuz 19 : Rum Yönetiminin, tek yanlı olarak ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”de (MEB) ileri sürülen Türkiye’nin yasadışı faaliyetleriyle ilgili olarak, Atina’nın da desteğiyle Brüksel aracılığıyla Ankara’ya daha fazla baskı yapmak istediği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi “MEB İçin Avrupa Baskısı - Lefkoşa Ankara Aleyhindeki Önlemler Konusunu Sıcak Tutmak İstiyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz Cumartesi günü geçirdiği kaza ve tedavisinden ötürü, AB zirvesi için Brüksel’e gidemediğini yazdı.
Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, dün konu hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün gece geç saatlerde, AB Konseyinin dünkü toplantısıyla ilgili olarak, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’la telefonda görüştüğünü söyledi.
Tusk’un Anastasiadis’e acil şifalar dileğinde bulunduğunu ve Avrupa Konseyi’ndeki muhataplarının dileklerini de ilettiğini yazan gazete, Tusk ile Anastasiadis’in, Avrupa Komisyonu Başkanının seçilmesiyle ilgili toplantı konusunda konuştuklarını da belirtti.
Gazete, Anastasiadis’in Tusk’ı, ileri sürdükleri “Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’inde devam eden yasadışı Türk faaliyetleri, aynı zamanda Maraş’la ilgili yapılan ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden açıklamalar” konusunda bilgilendirdiğini yazdı.
Öte yandan, Anastasiadis’in katılamayacak olması yüzünden, bu akşam Brüksel’de gerçekleştirilecek olan AB Zirve Toplantısında, ileri sürülen “Kıbrıs MEB’indeki Türk ihlallerine” atıfta bulunulup bulunulmayacağı veya başka birinin buna atıfta bulunup bulunmayacağı konusunda ise Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “tabii ki hali hazırda Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’ı bilgilendirdiğini” ifade etti.
Tusk’ın diğer liderlere “Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’inde meydana gelen endişe verici gelişmeleri kuşkusuz ileteceğini” ifade eden Prodromu, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle sürekli temas içerisinde olduğunu ve Mogherini’nin, Avrupa Konseyi’nin karar verdiği üzere, AB Dış İlişkiler Servisinin (EEAS) tedbirler önerme çabasına öncülük ettiğini belirtti.
Gazeteye göre, Atina-Makedonya Haber Ajansının atıfta bulunduğu Yunan hükümet kaynakları ise, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde Avrupalı liderlerle yapacağı görüşmelerde, Doğu Akdeniz ve Ege’deki iddia edilen “yasadışı faaliyetleriyle” ilgili olarak, AB’nin Türkiye aleyhindeki önlemlerine atıfta bulunmasının beklendiğini belirttiler.

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RUM SAVUNMA BAKANI
Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ise, dün gerçekleştirilen bir anma töreninde yaptığı konuşmada, öne sürdükleri “tırmanan Türk provokasyonlarının” akıllıca ve soğukkanlı bir şekilde ele alınması gerektiğini, aynı zamanda ulusal çıkarlar göz önünde bulundurularak birleşik bir şekilde kalmaları gerektiğini söyledi.
Angelidis “devletin tam bağımsızlığını güçlendirecek bir çözüm bulunmasının, aynı zamanda bunun işgalin oldubittilerinden kurtarılmasının tartışılmaz bir hedef olduğunu” öne sürdü.
Angelidis, Türkiye’nin müzakerelerin yeniden başlaması çabalarında gittikçe daha büyük problemler meydana getirdiğini de iddialarına ekledi.
EDEK VE ÇİPRAS
Gazeteye göre EDEK ise, “Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin haklarının güvenceye alınması ve güçlendirilmesiyle değil, kendi askeri planlamalarını ileriye götürmek için Kıbrıslı Türkleri kullanmakla ilgilendiğini” iddia eden bir açıklamada bulundu.
EDEK, Türk faaliyetlerinin amacının, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını güçlendirmek olduğu iddiasında da bulundu.
Alithia gazetesi ise haberinde, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde, dün Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerde, Türkiye aleyhindeki AB önlemleri konusunu gündeme getirdiğini yazdı.
(İY/HA)                           
 

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