Mckenzy Binası Yıkılıyor



Lefkoşa, 15 Şubat 19 : Larnaka’da bulunan ve Mckenzy Binası adıyla bilinen binanın yıkılmasına Larnaka Belediyesi’nden de onay çıktı.

Politis ve diğer gazeteler, Larnaka Belediyesi’nde dün gerçekleştirilen toplantıda, Rum İçişleri Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda söz konusu binanın yıkımına onay çıktığı ve arazinin Kıbrıslı Türk sahibine, imardan arınmış şekilde iade edilmesi yönündeki Rum Mahkemesi’nin kararına uyulacağını yazdılar.

Gazete, söz konusu arazinin, sahibi olan, İngiltere’de daimi ikamet eden Kıbrıslı Türk Reimond Rıza’ya iade edileceğini belirterek, Rum İçişleri Bakanlığının binanın yıkılmasına yönelik kararı Larnaka Rum Mahkemesi’ne bugün sunacağını da vurguladı.

Habere göre, söz konusu arazinin sahibi Kıbrıslı Türk ile araziye adı geçen binayı yapan şirket arasında sürdürülen uzlaşı çabaları sonuçsuz kaldı.

(SB/ÖK)

