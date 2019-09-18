Lefkoşa, 18 Eylül 19 (.): Lefkoşa, 18 Eylül 19 (.): Kıbrıslı Türk’e ait arazi üzerine inşa edilen “McKenzy Binası”nın yıkılması kararının iptali için başvuru izni talebi temyizde de reddedildi.

Alihtia haberi “McKenzy Binası Şirketi Temyizde De Kaybetti… Binanın Yıkılması Kararı Aleyhine ve Binanın Mal Sahiplerine İadesi İçindi” başlığıyla verdi.

Gazete, şirketin üzerine bina inşa ettiği arazinin Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”nden kiralandığını; Kıbrıslı Türk mal sahibin, Rum Yönetimi ve “vasilik” aleyhine Larnaka Kaza Mahkemesi’ne dava açarak araziye yasadışı müdahale için tazminat talep ettiğini; Kaza Mahkemesi’nin de 21 Ocak 2016’da davacıyı mal sahibi olarak tanıyıp, arazisinin temiz şekilde kendisine iade edilmesine ve tazminat ödenmesine hükmettiğini hatırlattı.



Habere göre, adı geçen şirket 4 Mart 2016’da Rum Yüksek Mahkemesi’ne, kararı temyize götürmesine izin verilmesi talebiyle başvurdu ancak Yüksek Mahkeme reddetti. Şirketin iki ortağından biri bu kez 7 Ağustos 2017’de Larnaka Kaza Mahkemesi’ne Rum Yönetimi ve “vasilik” aleyhine dava başvurusunda bulundu ve McKenzy Binası şirketi 10 Şubat 2018’de yukarıdaki kararın bozulması için imtiyazlı Certiorari emri çıkarılması için başvuruda bulundu. Başvuru, şirketin dava sürecinde kendini savunma olanağı bulamadığı gerekçesiyle doğal adalet ilkesinin ihlal edildiği tezine dayanıyordu. Birincil Mahkeme bu talebi reddederek, bu davanın halihazırda görülmüş olduğu, dolayısıyla talebin kötü niyetli girişim anlamına geldiğine işaret etti. Bu şekilde şirketin temyiz talebi de en üst mahkeme tarafından reddedilmiş oldu.(ŞA/FEZ)***