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Mavroyannis’in New York’a Atandığı Resmen Açıklandı

BM’DEKİ RUM DAİMİ TEMSİLCİLİĞİNE ATANANMASINA RAĞMEN MÜZAKERECİLİĞE DEVAM EDECEK OLAN MAVROYANNİS “İHTİYAÇ HALİNDE GERİ DÖNECEK”

Mavroyannis’in New York’a Atandığı Resmen Açıklandı

BM’DEKİ RUM DAİMİ TEMSİLCİLİĞİNE ATANANMASINA RAĞMEN MÜZAKERECİLİĞE DEVAM EDECEK OLAN MAVROYANNİS “İHTİYAÇ HALİNDE GERİ DÖNECEK”

30 Mart 2019 Cumartesi 09:27
Mavroyannis’in New York’a Atandığı Resmen Açıklandı


BM’DEKİ RUM DAİMİ TEMSİLCİLİĞİNE ATANANMASINA RAĞMEN MÜZAKERECİLİĞE DEVAM EDECEK OLAN MAVROYANNİS “İHTİYAÇ HALİNDE GERİ DÖNECEK”
APOSTOLAKİS’İN İDDİASINA GÖRE, “BARIŞ GÜCÜ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILIRSA ADA’DAKİ STATÜKO ZARAR GÖRÜR, ATEŞKES HATTINDA GERİLİM CANLANABİLİR”
Lefkoşa, 30 Mart 19 (.): Rum Yönetimi, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’i BM’deki Rum daimi temsilciliğine atadığını, ancak “müzakerecilik görevinde bir değişiklik olmadığı, ihtiyaç halinde yeniden bu görevine döneceği” eklemesiyle dün resmen açıkladı. Rum Dışişleri Bakanlığı’nda başka düzenlemeler de yapıldı ve bu kapsamda Tasos Conis Bakanlık Genel Müdürlüğü görevine getirildi.
Haravgi’ye göre Rum Yönetimi BM’deki Rum daimi temsilcisi Kornilios Korniliu’nun yerine Andreas Mavroyannis’i atadığını, Korniliu’yu da yeni oluşturulan “Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konuları Birimi”nin başına atadığını açıkladı. Yeni oluşturulan diğer bir birim olan “Üçlü İşbirlikleri Birimi”ne atayacak bir üst düzeyli memur daha arıyor. Bakanlık Genel Müdürlüğü görevine ise emekliliğine 11 ay kalan Tasos Conis atandı, şimdiki genel müdürün ise Roma’daki Rum büyükelçiliğine atanması bekleniyor.
Gazete Mavroyannis’in atanmasının basında, Kıbrıs sorunundaki hareketsizliğin veya müzakere olmamasının göstergesi olarak yansıtılması üzerine Rum Yönetimi’nin bu atamayı resmen ilan etmek zorunda kaldığına dikkat çekti.
Habere göre Rum Sözcü Prodromos Prodromu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada “Büyükelçi Andreas Mavroyannis’in BM Daimi Temsilciliği görevini üstlenmek üzere New York’a atanması vesilesiyle, Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi görevinde herhangi bir değişiklik olmadığı izahı gereği görülmüştür” vurgusu yapıldı.
Prodromu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ve hükümetinin Kıbrıs sorunundaki tavrının değişmediğini, müzakerelerin yeniden başlaması için Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici danışmanı Jane Holl Lute ile işbirliğine niyetli ve hazır olduklarını savundu.
Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs sorununda Türkiye’den yapılan açıklamaları ülkedeki yerel seçimlere mi bağladığı sorusuna olumlu cevap vermekle birlikte “İşitilen bazı şeyler yardımcı olmuyor ancak bu, BM Genel Sekreteri’nin güvence altına almaya özen gösterdiğini, yani müzakerelerin yeniden başlaması için yeni inisiyatife zaman ve mekan var olduğunu talep etmekten vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor” dedi.
Rum Sözcü Türkiye’yi, Kıbrıs müzakerelerini Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasına atarak ve şu ana kadar müzakereler konusunda olumlu tavır sergilemeyerek “zamanı harcamakla” suçladı. Şu anda Kıbrıs sorununun uluslararası yönlerine dair Türkiye ile Yunanistan arasında başlayan istişareleri görmeyi beklediklerini belirten Prodromu “Elbette Başkan Anastasiadis Yunan hükümetiyle tam istişare içerisinde olacak ve Yunanistan’dan, Türkiye’nin nasıl hareket ettiğine dair bilgi alacak” ifadesini kullandı.
Haberi Politis “Mavroyannis Resmen New York’a… Müzakereci Olarak DA Kalıyor” ve Alithia “Hükümet Mavroyannis’in Atamasını İlan Etti… New York’a Gidiyor ve Müzakereci Kalacak” başlığıyla aktardı.
Alithia Yunanistan Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis’in Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev/yetkileri veya oluşumunda herhangi bir değişiklik yapılmaya çalışılmasının “zararlı olacağı” iddiasında bulunduğunu yazdı.
Habere göre Apostolakis, 52 BM üyesi devletin katılımıyla düzenlenmekte olan ve Rum tarafı adına da Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in iştirak ettiği BM barış operasyonlarına istikrarlı bir uygulama çerçevesi oluşturulması konulu bakanlar toplantısında yaptığı konuşmada Kıbrıs’taki Barış Gücü’ne de değindi.
Barış Gücü’nün mevcut görev/yetkisinde değişiklik yapılması halinde bunun, “Ada’daki statükoya ve birincil hedef olan müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması hedefine zarar vereceğini” öne süren Apostolakis “ateşkes hattı boyunca gerilimin canlanması tehlikesi var olduğu” iddiasında da bulundu.
(ŞA/ŞEB)

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