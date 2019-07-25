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Mavroyannis Güven Mektubunu Sundu

Lefkoşa, 25 Temmuz 19 : Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi olarak atanan Andreas Mavroyannis güven mektubunu sundu.

Mavroyannis Güven Mektubunu Sundu

Lefkoşa, 25 Temmuz 19 : Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi olarak atanan Andreas Mavroyannis güven mektubunu sundu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:14
Mavroyannis Güven Mektubunu Sundu

Lefkoşa, 25 Temmuz 19 : Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi olarak atanan Andreas Mavroyannis güven mektubunu sundu.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi olarak atanan Andras Mavroyannis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le Salı günü biraraya gelerek güven mektubunu sunduğunu yazdı.
Habere göre, güven mektubunun sunulması töreninin ardından Mavroyannis ve Guterres, Kıbrıs sorunu ve Güney Kıbrıs’ın BM’yle ilişkileri konularının ele alındığı kısa bir görüşme de gerçekleştirdiler.

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Gazete, Mavroyannis’in Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi görevini de sürdüreceğini hatırlattı.
(SB/ŞEB)
 

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