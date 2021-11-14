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Mavroyannis Uluslararası Adalet Komisyonu üyeliğine seçildi

Mavroyannis ,komisyonda 2023-2027 döneminde görev yapacak 34 yeni üye arasına girmeyi başardı

14 Kasım 2021 Pazar 13:30
Mavroyannis Uluslararası Adalet Komisyonu üyeliğine seçildi

Rum müzakereci büyükelçi Andreas Mavroyannis’in dün Cuma günü gerçekleştirilen BM Genel Kurulu’nda Uluslararası Adalet Komisyonu üyeliğine seçildiği bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler Mavroyannis’in Cuma günü gerçekleşen seçimle komisyonda 2023-2027 döneminde görev yapacak 34 yeni üye arasına girmeyi başardığını yazdı. 

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Son Güncelleme: 14.11.2021 16:06
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