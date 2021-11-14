Mavroyannis Uluslararası Adalet Komisyonu üyeliğine seçildi

Rum müzakereci büyükelçi Andreas Mavroyannis’in dün Cuma günü gerçekleştirilen BM Genel Kurulu’nda Uluslararası Adalet Komisyonu üyeliğine seçildiği bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler Mavroyannis’in Cuma günü gerçekleşen seçimle komisyonda 2023-2027 döneminde görev yapacak 34 yeni üye arasına girmeyi başardığını yazdı.
14 Kasım 2021 Pazar 13:30
Rum müzakereci büyükelçi Andreas Mavroyannis’in dün Cuma günü gerçekleştirilen BM Genel Kurulu’nda Uluslararası Adalet Komisyonu üyeliğine seçildiği bildirildi.
Son Güncelleme: 14.11.2021 16:06