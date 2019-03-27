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Mavroyannis Nisan'dan itibaren New York’ta görev yapacak

Mavroyannis Nisan'dan itibaren New York’ta görev yapacak

27 Mart 2019 Çarşamba 08:29
Mavroyannis Nisan'dan itibaren New York’ta görev yapacak

RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Kıbrıs Rum tarafının bugüne kadarki müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in, Nisan ayından itibaren New York’ta görev yapacağı ve Rum Yönetimi’nin BM’deki (New York) Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Kornilios Korniliu’nun ise Güney Kıbrıs’a döneceği haber verildi.

Kıbrıs Rum tarafının bugüne kadarki müzakerecisi Mavroyannis’in kısa süre önce Rum Bakanlar Kurulu’nun kararıyla New York’taki Daimi Temsilcilik pozisyonuna atandığını yazan Politis gazetesi, Mavroyannis’in atanmasının Kıbrıs sorunundaki durgunluğa gönderme yapmakta olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürünün de, göreve başlama gününden bir yıl içerisinde değişeceğini belirten gazete, Rum Yönetimi’nin Roma büyükelçiliğinde görev yapan Tasos Conis’in merkeze dönerek 1 Nisan’dan itibaren Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğünü üstleneceğini ifade etti.

Mavroyannis’in atanmasının Bakanlar Kurulu tarafından yaklaşık bir ay önce onaylandığı, bununla birlikte Mavroyannis’in müzakereci olarak da kalmasına müsaade etmeyen hukuki ve pratik zorluklar ortaya çıktığı da ifade edildi.

Mevzuata göre, Rum tarafının müzakerecisinin Rum Yönetimi Başkanı tarafından atandığını ve Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereler çerçevesinde kendisine verilenlerin ötesinde herhangi başka bir görev yapamadığını kaydeden gazete, Mavroyannis’in Dışişleri Bakanlığı’ndan ödeneksiz izin alarak müzakereci pozisyonuna atandığını belirtti.

Bu maddenin tüm süreçte bir “rahatsızlık” teşkil ettiği, çünkü bunun Mavroyannis’in hem müzakereci pozisyonunda kalıp, hem de New York’taki daimi temsilci görevlerini yerine getiremeyeceğine yol açtığı belirtildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı içerisindeki “kaynakların” Mavroyannis’in atanmasına kesin gözle baktıklarını yazan gazete, hükümetin de şu ana kadar mevzuatı değiştirmek için herhangi bir harekette bulunmadığını, bunun ise, Mavroyannis’in ödeneksiz izninin sona ermesi ve artık yalnızca resmi olarak daimi temsilcilik görevlerini yapmasını en ağır basan senaryo haline getirdiğini kaydetti.

Rum hükümet kaynaklarının, en azından şimdilik müzakere pozisyonuna başkasının atanması gibi bir konu olmadığını vurguladıklarını da yazan gazete, iki toplumlu teknik komitelerin koordinasyonunu kimin üstleneceği konusunun da açıkta kaldığını ve bu rolü bugüne kadar Mavroyannis’in yerine getirdiğini anımsattı.

Bu arada gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Minas Hacımihail’in ise Nisan ayından itibaren İtalya Büyükelçiliği görevini üstleneceğini ekledi.

Son Güncelleme: 27.03.2019 12:02
Anahtar Kelimeler:
Mavroyannis Nisan Newyork
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