banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1088
ALTIN
466.463
DOLAR
7.3631
STERLİN
9.8684
EURO
8.7283
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve üniversiteler açılabilir…
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve...
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur, NOKTA!
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur,...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Mesele devenin kendi meselesi
Mesele devenin kendi meselesi
banner355

Mavroyannis Başkanlığındaki Teknik Komiteler Toplantısı

Rum müzakereci Andreas Mavroyannis başkanlığında, Teknik Komitelerin Rum başkanları ile yapılan görüşmede, komitelerin çalışmaları değerlendirildi.

02 Eylül 2020 Çarşamba 11:31
Mavroyannis Başkanlığındaki Teknik Komiteler Toplantısı
banner337
banner351

 Rum müzakereci Andreas Mavroyannis başkanlığında, Teknik Komitelerin Rum başkanları ile yapılan görüşmede, komitelerin çalışmaları değerlendirildi.

Haravgi gazetesi “Teknik Komitelerden Daha Fazla Çalışma İstiyorlar” başlıklı haberinde, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis başkanlığında, Teknik Komitelerin başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, komite başkanlarının, geçen yılki toplantıdan ve Mavroyannis ile olan koordinasyonlarından bu yana üretilen çalışmayla ilgili bir çeşit rapor verdiğini yazdı.

Habere göre Mavroyannis toplantı esnasında, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili kısa bir değerlendirme yaparken, komite başkanlarına; Kuzey’deki seçimlerin ardından başlayacak çalışmalar ışığında olumlu bir ortamın yaratılması açısından çalışmalarının büyük öneme sahip olduğu mesajını verdi.

banner341
Komite başkanlarının, pandemi koşullarının, çalışma üretmek ve iş birliğini daha da ileriye götürme fikirlerinin ele alınması amacıyla, komitelerin, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum üyeleri arasındaki temasları kolaylaştırmadığını da ifade ettiklerini yazan gazete, temasların kolaylaştırılması tedbirleri arasında, telekonferans aracılığıyla yapılan toplantılar sırasında tercümanlık hizmetlerine ilişkin kararın da bulunduğunu belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak toplantıda, en azından eğitim, kamu sağlığı ve çevre konularında askıda olan bir projenin bulunmadığının tespit edildiğini yazdı.

Habere göre toplantı kapsamında çalışmaların yoğunlaştırılmasıyla yeni fikirlerin üretilmesi de istendi.

Gazete bazı komitelerin yeni fikirler sunduğunu ve bunların görüşülmesi amacıyla Kıbrıslı Türklerle temaslarda, gerekli istisnalar da talep ettiklerini belirtti.

(FK/GÜL)

banner360
Son Güncelleme: 02.09.2020 11:33
Anahtar Kelimeler:
Haravgi GazetesiAndreas Mavroyannis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Yönetimi Türkiye’nin Derhal 103 Milyon Euro Ödemesini İstiyor
Rum Yönetimi Türkiye’nin Derhal 103 Milyon Euro Ödemesini İstiyor
Pilidu: “Enerji Planlamalarımızda Daha Fazla Erteleme Görüşülmüyor”
Pilidu: “Enerji Planlamalarımızda Daha Fazla Erteleme Görüşülmüyor”
Guterres’in Mektubu Rum Basınında
Guterres’in Mektubu Rum Basınında
Güney Kıbrıs’ta 2 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 2 yeni vaka
Guterres’ten Anastasiadis’e Mektup
Guterres’ten Anastasiadis’e Mektup
Kamu Maliyesinde 930 milyon Euro açık
Kamu Maliyesinde 930 milyon Euro açık
Neofitu Kıbrıs sorunu konusunda değerlendirmelerde bulundu
Neofitu Kıbrıs sorunu konusunda değerlendirmelerde bulundu
Güney Kıbrıs’ta Golf Turnuvası
Güney Kıbrıs’ta Golf Turnuvası
Chevron İle Noble Energy Şirketlerinden Anastasiadis’e Afrodit İle İlgili Taahhüt
Chevron İle Noble Energy Şirketlerinden Anastasiadis’e Afrodit İle İlgili Taahhüt
Dendias’ın Gündeminde Maraş Konusu
Dendias’ın Gündeminde Maraş Konusu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim