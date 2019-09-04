Mavridis Türkiye Aleyhindeki Önlemlere Atıfta Bulundu

Lefkoşa, 4 Eylül 19 : Rum AP milletvekili Kostas Mavridis’in, Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi’nin ilk toplantısında, merkezinde Kıbrıs olmak üzere, AB-Türkiye ilişkilerine değindiği belirtildi.
Gazeteye göre Mavridis, konuşmasının sonunda, Avrupa Konseyi’nin kısa zaman önce yayımladığı sonuçlarda, Türkiye aleyhinde önlemler alınması gerektiğini ilan etmesine bağlı olarak, AB’nin Finlandiya dönem başkanlığı temsilcisinden, Türkiye aleyhinde ileriye götürülecek olan önlemleri sıralamasını da istedi.
(İY/ŞEB)