Mavridis Türkiye Aleyhindeki Önlemlere Atıfta Bulundu

Lefkoşa, 4 Eylül 19 : Rum AP milletvekili Kostas Mavridis’in, Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi’nin ilk toplantısında, merkezinde Kıbrıs olmak üzere, AB-Türkiye ilişkilerine değindiği belirtildi.

Fileleftheros’un haberine göre, konuşmasında “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuzey bölümünü elinde tutmayı sürdürdüğünü” iddia eden Mavridis, “Türkiye’nin kısa zaman önce savaş gemileriyle Kıbrıs MEB’ini işgal ettiğini ve Avrupa hukuku ile uluslararası hukuku da ihlal ettiğini” ileri sürdü.

Gazeteye göre Mavridis, konuşmasının sonunda, Avrupa Konseyi’nin kısa zaman önce yayımladığı sonuçlarda, Türkiye aleyhinde önlemler alınması gerektiğini ilan etmesine bağlı olarak, AB’nin Finlandiya dönem başkanlığı temsilcisinden, Türkiye aleyhinde ileriye götürülecek olan önlemleri sıralamasını da istedi.

(İY/ŞEB)