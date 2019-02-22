Mavridis Avrupa Parlamentosu’nda Kayıplarla İlgili Etkinlik Düzenledi



Lefkoşa, 22 Şubat 19 : DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Milletvekili Kostas Mavridis’in girişimiyle, Avrupa Parlamentosu’nda kayıplarla ilgili etkinlik düzenlediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, etkinlikte, kayıplarla ilgili mücadelenin sembol ismi olan Harita Mandoles’in de aralarında bulunduğu kayıp yakınlarının yaşadıklarının anlatıldığını ve kayıpların akıbetinin belirlenmesi için çağrı yapıldığını yazdı.

Öte yandan gazetenin bir diğer haberinde ise, Paşaköy kökenli Rum kayıp yakınlarının, Dikmen çöplüğündeki kazıların nasıl yapılacağına dair uzmanlardan bilgi aldığı belirtildi.

Gazete, çalışmalara, bölgenin 1995-1996 yıllarında havadan çekilmiş fotoğraflarının yardımcı olacağını yazdı.

Haberde, bölgede yapılacak kazı çalışmaları esnasında herhangi bir patlama veya yangın çıkma olasılığının neredeyse bulunmadığının belirtildiği kaydedildi.

(GE/ÖK)