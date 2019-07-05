“mavi Büyüme” Girişimi

Lefkoşa, 5 Temmuz 19 : Güney Kıbrıs-İrlanda “Mavi Büyüme” girişiminde, faaliyetlerin devam ettiği açıklandı.

Haravgi gazetesi, İrlanda’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Simon Coveney’in geçtiğimiz yıl Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette, Rum mevkidaşıyla, Ada ülkesi olan iki ülkenin deniz ve denizcilik alanında işbirliği yapması konusunda mutabık kalındığını belirtti.

Habere göre aynı açıklamada, girişimin ilk yılında, İrlanda Cork Üniversitesi ve merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan AKTİ Proje ve Araştırma Merkezi arasında akademik ve eğitim ziyaretlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.



Açıklamada ayrıca bu yıl ise iki ada devletinin, akademik, araştırma, sivil toplum ve sanayi işbirliğiyle ilgili Karşılıklı Anlayış Memorandumunun geliştirilmesi aracılığıyla, işbirliğini geliştirme yöntemlerini ele almaya başladığı da belirtildi.(FK/HA)