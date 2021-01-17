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Maske takmadığı için ceza alan şahıs polisi kolundan ısırdı

Güney Kıbrıs’ta maske takma zorunluluğuna uymayan 29 yaşındaki bir şahıs Rum polisinden kaçarken polislerden birinin kolunu ısırdı.

17 Ocak 2021 Pazar 13:10
Maske takmadığı için ceza alan şahıs polisi kolundan ısırdı
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Güney Kıbrıs’ta maske takma zorunluluğuna uymayan 29 yaşındaki bir şahıs Rum polisinden kaçarken polislerden birinin kolunu ısırdı.
Alithia gazetesi, Korona virüsle mücadele çerçevesinde Rum polisinin dün Güney Lefkoşa’da bulunan “Ledra Yolu’nda” (Uzun Yol) denetim gerçekleştirdiğini ve 29 yaşındaki bir kişinin maske takmadığını gören polisle şahıs arasında kovalamaca yaşandığını yazdı.

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Ceza alacağını anlayan şahsın kimlik bilgilerini polise vermeyi reddederek kaçmaya başladığını yazan gazete, kovalamaca sırasında ise şahsın polislerden birini elinden ısırdığını belirtti.
Söz konusu şahıs götürüldüğü karakolda yazılı suçlamaya tabi tutulmasının ardından serbest bırakıldı.
 

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Son Güncelleme: 17.01.2021 14:53
Anahtar Kelimeler:
IsırdıMaskeRumGüney Kıbrıs
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