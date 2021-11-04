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Maronitler’in Koruçam’daki ayinine Rum siyasilerden katılım

KKTC’de yaşayan Maronitlerin, bu yıl da, kutsal kabul ettikleri 3 Kasım tarihinde “Kormakitis” (Koruçam) köyünde ayin düzenlediler.

04 Kasım 2021 Perşembe 14:30
Maronitler’in Koruçam’daki ayinine Rum siyasilerden katılım

Alithia ve diğer gazeteler, Koruçam köyünde bulunan “Ayios Yorgos” kilisesinde dün gerçekleştirilen ayine Güney Kıbrıs’tan birçok siyasinin de katıldığını yazdılar.
Maronit Başpiskoposu Selim Sfeir’in icra ettiği ayine katılanlar arasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadis, Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, eski AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Vatikan’dan bir temsilci ve Maronitlerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Yannakis Musas yer aldı.

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Ayin sonrasında konuşan Başkanlık Komiseri Fotiu, Maronitlerin topraklarını terk etmeyerek “Kıbrıs birdir ve böyle kalmasını istiyoruz” mesajı verdiklerini belirterek hükümet olarak Maronitleri desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.
Diğer siyasi ve katılımcılar da yaptıkları konuşmalarda özetle, ayine katılmaktan duydukları memnuniyeti ve Maronit toplumuna yönelik desteklerini dile getirdiler.
 

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Son Güncelleme: 04.11.2021 15:23
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