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“Maronitlerin KKTC’deki köylerine yeniden yerleşmeleri planı“ Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı

“Maronitlerin KKTC’deki köylerine yeniden yerleşmeleri planı“ Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:45
“Maronitlerin KKTC’deki köylerine yeniden yerleşmeleri planı“ Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı

Rum Bakanlar Kurulu’nun, Çalışma Bakanlığı’nın, 1 Temmuz tarihinden itibaren “Kuzey Kıbrıs’a yeniden yerleşilmesi konusundaki revize edilmiş planın uygulanmasına dair önerisini”, dün onayladığı haber verildi.
Politis gazetesi “20 bin Euro ‘Çeyizle’- Maronitlerin İşgal Altındaki Köylerine Yeniden Yerleşmeleri Planı” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, bahse konu planın, Kuzey Kıbrıs’taki köylerine daimi olarak yeniden yerleşmeye karar veren Maronit toplumu üyeleriyle alakalı olduğunu haber verdi.
Hak sahiplerinin, 45 yaşını aşmamış resmi/dini nikâhlı veya birlikte yaşama konusunda anlaşma yapmış genç çiftler olması gerektiği ifade edildi.
“EKONOMİK TEŞVİKLER”
Gazete bu ara başlıkla yayımladığı haberinde kısaca şunları da yazdı;

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“Yeniden yerleşmeye karar verenler, 18 yaşına kadar olan çocuklara sahip olan aileler söz konusu ise 15 bin Euro; çocuksuz aileler söz konusu ise 10 bin Euro alacak. 6 aylık yeniden yerleşimi tamamlar tamamlamaz ise, ev eşyaları almak için 2 bin Euro para alacaklar. Ayrıca devlet, meslek sahibi olmaları için de ya toptan ya da taksitli olarak 3 bin Euro daha ödeme yapacak. Aileler işgal bölgelerindeki bir yıllık daimi ikametgâhı tamamlamalarının ardından ise, mahsurlara (KKTC’de yaşamını sürdüren Rumlara) verilen ödeneği alacaklar.”
“EN AZ SEKİZ YIL”
“Plana katılanların en azından 8 yıl işgal bölgelerinde daimi olarak ikamet etmesi gerekli. Plana katılmalarının onaylanmasından itibaren 3 yıllık süre zarfı içerisinde, gerekli şartları yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde ise, aldıkları bütün paraları devlete iade etmeye çağrılacaklar. İhtiyar heyetinin başkanı ile üyelerinin, başvuru sahiplerinin işgal altındaki bölgelerde daimi olarak ikamet ettiklerini teyit etmesi gerekecek. Aynı zamanda hepsi, yalan beyanda bulunma konusunda mevzuattan kaynaklanan sonuçların bilgisinde oldukları konusunda bir beyanname imzalayacaklar. Öngörülen ödeneği alacak olanların ise, asgari garantili gelir için hak sahibi olmamaları gerekiyor. Başvuru sahipleri, işgal bölgelerindeki daimi ikametlerini kanıtlayan gerekli belgelerle Maronit köyünün muhtarına başvuruda bulunacaklar.”
                  
 

Son Güncelleme: 19.06.2019 12:51
Anahtar Kelimeler:
Maronitlerin Kktcye Yerleşmesi
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