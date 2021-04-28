Maronitlerden KKTC'deki köylerine geri dönme konusunda öneriler sundu

Fileleftheros gazetesi, “Marontilerin GYÖ’ler Kapsamında Geri Dönüş Talebi” başlığı altında verdiği haberinde, Maronitlerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Yannakis Musas’ın, Maronitlerin KKTC’deki köylerine, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) çerçevesinde geri dönmeleri konusunda bütünlüklü bir plan içeren bir mektubu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ilettiğini yazdı.

Gazete, Musas’ın söz konusu mektuptaki önerilerinin, Cenevre’de gündeme getirilmesi talebiyle Anastasiadis’e gönderdiğini belirtirken, Musas’ın mektubun hazırlanması aşamasında birçok yetkiliyle temaslar gerçekleştirdiğini de aktardı.





