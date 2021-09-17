Maronitler Metehan sınır kapısındaki gecikmelerden şikayetçi

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum polisi ise bu konuda yaptığı açıklamada, giriş çıkış yapan herkesin bilgilerinin sisteme girilmesinin gerekli olduğunu dile getirdi.

Rum polisi basın sözcüsü Andreas Andreu konuyla ilgili açıklamasında, sabah 5-8 saatleri arasında sınır kapısında artan bir trafik gözlemlendiğini ve sınır kapısında biri Kıbrıslı Türkler, ikisi de Kıbrıslı Rumlar için 3 kontrol noktası bulunduğunu dile getirirken, giriş-çıkış yapan herkesin bilgilerinin sisteme girilmesi gerektiğini yineledi.





