banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1124
ALTIN
458.727
DOLAR
7.6460
STERLİN
9.8321
EURO
8.8844
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
banner376

Marios İliadis: “Kıbrıs’taki iki toplum gözlemci olarak temsil edilebilir”

“MARAŞ DA OMORFO DA CRANS MONTANA’YA KAADR ELDE EDİLEN MÜZAKERE KAZANIMLARININ PARÇASIDIR, YİTİRİLMELERİNE MÜSAADE ETMEMEMİZ GEREKİR”

27 Eylül 2020 Pazar 13:31
Marios İliadis: “Kıbrıs’taki iki toplum gözlemci olarak temsil edilebilir”
banner337
banner351

 Eski bakan ve Rum Müzakere Grubu üyesi Marios İliadis, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in Doğu Akdeniz’deki ülkelerin katılacağı uluslararası konferans fikrinin Rum ve Yunan hükümetleri tarafından kucaklanması gerektiğini, böyle bir konferansta Kıbrıslı Türklerin gözlemci statüsünde temsil edilebileceği görüşünü ortaya koydu. 
İliadis, Haravgi’ye verdiği özel söyleşide Michel’in ileri götürmekte olduğu Libya dahil bütün Doğu Akdeniz ülkelerinin katılacağı uluslararası konferans fikrini, gerek Rum gerek Yunan hükümetlerinin kucaklaması gerektiğini belirtti. İliadis, “Gerek Yunanistan’ın gerek Kıbrıs’ın bu inisiyatifi kucaklaması ve iyi ilişkileri çerisinde oldukları ülkelerle ileri götürmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar bunu yapmamış olmaları üzücü” ifadesini kullandı.
Türkiye’nin böyle bir konferansta Kıbrıslı Türklerin de katılmasını önerdiği hatırlatıldığında İliadis “Kıbrıs Cumhuriyeti böyle bir konferansa AB üyesi devlet, BM ve bütün uluslararası örgütler tarafından tanınan devlet olarak katıldıktan sonra iki toplumun da temsilcilerinin de gözlemci statüsünde katılmaları ihtimalini incelememize değer” dedi. İliadis, “Keza bu iki toplum gelecekteki federal devletin oluşturucu devletleri olacaklar” diye ekledi.
Böyle bir temsiliyetin KKTC’yi siyasi açıdan yükseltilmesine gönderme yapıp yapmayacağı sorusuna karşılık da bir federal devlet kurulması için mücadele verildiğine göre “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tanınmaktan vazgeçilmesi diye bir sorun yaratılmadığı” görüşünü ortaya koyan İliadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin değerinin düşmesi veya yasadışı oluşumun tanınması riski görmüyorum” dedi.

banner341
KKTC’den yapılan kapalı Maraş’ın yerleşime açılması ve Güzelyurt ile ilgili açıklamalar hatırlatılarak “bu durumlar sizi endişelendiriyor mu” sorusu yöneltilen Marios İliadis KKTC’de bir seçim kampanyası dönemi olduğunu hatırlattı, şunları söyledi:
“Ancak benim kanaatime göre AB’den ve uluslararası toplumdan tepkiler ne kadar büyük olursa herhangi bir Kıbrıslı Türk lider bu yola girmeden önce bir daha, bir daha düşünecektir. Maraş da Omorfo (Güzelyurt) da Crans Montana’ya kadar elde edilen müzakere kazanımlarının parçasıdır ve yitirilmelerine müsaade etmememiz gerekir.”
İliadis, Rum yönetiminin AB’nin Beyaz Rusya’ya yaptırımlarına onay vermek için Türkiye’ye de yaptırımlarda ısrar etmesi konusunda “Avrupa ülkelerinin, çok istedikleri Beyaz Rusya’ya yaptırımların ‘engellenmesinden’ çok rahatsız oldukları aşikârdır” ifadesini kullandı. 

 

banner360
Son Güncelleme: 27.09.2020 13:52
Anahtar Kelimeler:
Eski Bakan Ve Rum Müzakere Grubu üyesi Marios İliadi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kargoyla 2 kilo 900 gram hintkeneviri getirtti, tutuklandı
Kargoyla 2 kilo 900 gram hintkeneviri getirtti, tutuklandı
Almanya’dan Güney Kıbrıs’a Mesaj
Almanya’dan Güney Kıbrıs’a Mesaj
Vasiliu: “AB Türkiye İle Çatışmak İstemiyor“
Vasiliu: “AB Türkiye İle Çatışmak İstemiyor“
“East Medıterranean Gas Forum“ İle Doğu Akdeniz Ülkelerinin Doğal Gaz İttifakı
“East Medıterranean Gas Forum“ İle Doğu Akdeniz Ülkelerinin Doğal Gaz İttifakı
Güney Kıbrısta 13 yeni vaka
Güney Kıbrısta 13 yeni vaka
Rum Polisine Trafik Kazalarına Karşı Yeni “silah”
Rum Polisine Trafik Kazalarına Karşı Yeni “silah”
Kıbrıslı Türk Ve Rum 19 Gençten Liderlere Ortak Mektup
Kıbrıslı Türk Ve Rum 19 Gençten Liderlere Ortak Mektup
Kktc’den İade Edilen Eserler Sahiplerine Verilecek
Kktc’den İade Edilen Eserler Sahiplerine Verilecek
Yeni Tip Koronavirüsün Bulaşma Göstergesi Yükseldi
Yeni Tip Koronavirüsün Bulaşma Göstergesi Yükseldi
Anastasiadis Brüksel’e Gidiyor
Anastasiadis Brüksel’e Gidiyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim