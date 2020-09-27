Marios İliadis: “Kıbrıs’taki iki toplum gözlemci olarak temsil edilebilir”

Eski bakan ve Rum Müzakere Grubu üyesi Marios İliadis, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in Doğu Akdeniz’deki ülkelerin katılacağı uluslararası konferans fikrinin Rum ve Yunan hükümetleri tarafından kucaklanması gerektiğini, böyle bir konferansta Kıbrıslı Türklerin gözlemci statüsünde temsil edilebileceği görüşünü ortaya koydu.

İliadis, Haravgi’ye verdiği özel söyleşide Michel’in ileri götürmekte olduğu Libya dahil bütün Doğu Akdeniz ülkelerinin katılacağı uluslararası konferans fikrini, gerek Rum gerek Yunan hükümetlerinin kucaklaması gerektiğini belirtti. İliadis, “Gerek Yunanistan’ın gerek Kıbrıs’ın bu inisiyatifi kucaklaması ve iyi ilişkileri çerisinde oldukları ülkelerle ileri götürmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar bunu yapmamış olmaları üzücü” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin böyle bir konferansta Kıbrıslı Türklerin de katılmasını önerdiği hatırlatıldığında İliadis “Kıbrıs Cumhuriyeti böyle bir konferansa AB üyesi devlet, BM ve bütün uluslararası örgütler tarafından tanınan devlet olarak katıldıktan sonra iki toplumun da temsilcilerinin de gözlemci statüsünde katılmaları ihtimalini incelememize değer” dedi. İliadis, “Keza bu iki toplum gelecekteki federal devletin oluşturucu devletleri olacaklar” diye ekledi.

Böyle bir temsiliyetin KKTC’yi siyasi açıdan yükseltilmesine gönderme yapıp yapmayacağı sorusuna karşılık da bir federal devlet kurulması için mücadele verildiğine göre “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tanınmaktan vazgeçilmesi diye bir sorun yaratılmadığı” görüşünü ortaya koyan İliadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin değerinin düşmesi veya yasadışı oluşumun tanınması riski görmüyorum” dedi.



KKTC’den yapılan kapalı Maraş’ın yerleşime açılması ve Güzelyurt ile ilgili açıklamalar hatırlatılarak “bu durumlar sizi endişelendiriyor mu” sorusu yöneltilen Marios İliadis KKTC’de bir seçim kampanyası dönemi olduğunu hatırlattı, şunları söyledi:“Ancak benim kanaatime göre AB’den ve uluslararası toplumdan tepkiler ne kadar büyük olursa herhangi bir Kıbrıslı Türk lider bu yola girmeden önce bir daha, bir daha düşünecektir. Maraş da Omorfo (Güzelyurt) da Crans Montana’ya kadar elde edilen müzakere kazanımlarının parçasıdır ve yitirilmelerine müsaade etmememiz gerekir.”İliadis, Rum yönetiminin AB’nin Beyaz Rusya’ya yaptırımlarına onay vermek için Türkiye’ye de yaptırımlarda ısrar etmesi konusunda “Avrupa ülkelerinin, çok istedikleri Beyaz Rusya’ya yaptırımların ‘engellenmesinden’ çok rahatsız oldukları aşikârdır” ifadesini kullandı.