Maraşla ilgili haberler Rum basınında

Rum gazeteleri, bugünkü haberlerinde Maraş’taki envanter sayımı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’in açıklamalarına yer verdiler.

Fileleftheros gazetesi “Maraş İçin Baskı Artıyor” başlıklı haberinde, Türklerin Maraş ile ilgili gerginliği artırdıklarını ve envanter sayımı için başlatılan girişime, Erhürman ile Benter’in de destek verdiğini yazdı.

Gazete, Benter’in, Rum tarafının Maraş’ın İngilizler tarafından satın alındığı iddialarını yalanladığı haberi de “EVKAF: Mülkler İngilizler Tarafından Kiralanıyor” başlığıyla aktardı.



Haber, Alithia gazetesinde “Hangi Toprak Kendilerinin, Karar Veriyorlar… EVKAF Maraş ile İlgili Çıldırtıcı İddialarında Israrcı”, Politis gazetesinde “Rum Sahiplerine Kiralayacaklar”, Haravgi gazetesinde de “EVKAF: Maraş İade Yerine Kiralanmaya Doğru” başlıklarıyla yansıtıldı.