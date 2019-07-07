“maraş Senaryoları 2017’de Yazıldı”

LUTE’UN TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE KIBRIS’A GELMESİ BEKLENİYOR

ANASTASİADİS ÇARŞAMBA GÜNÜ SPEHAR’LA GÖRÜŞECEK

ANASTASİADİS URSULA VON DER LEYEN’LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Lefkoşa, 7 Temmuz 19 : Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Türk tarafının, 2017 yılındaki Crans Montana konferansının başarısızlığa uğramasının hemen ardından Maraş’la ilgili senaryoları ele aldığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Maraş İçin İki Senaryo- İşgal Bölgelerinde Crans Montana’nın Ardından Çavuşoğlu Başkanlığında Toplantıda Tartışma- Crans Montana’nın Ardından Maraş’la ilgili Plan” başlıklarıyla manşetten verdiği haberde, konunun, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile siyasi parti başkanlarının katılımıyla KKTC’de gerçekleştirilen toplantıda ele alındığı belirtildi.

Sözü edilen toplantıda, diğer konuların yanı sıra Maraş’la ilgili iki alternatif senaryonun incelendiğini öne süren gazete, o dönem yapılan görüşmelere göre, kısaca şu seçeneklerin ortaya konduğunu iddia etti:

“1. ‘Ortak işbirlikleri’ ve Maraş’ın Kıbrıslı Rumlar için BM himayesinde açılması karşılığında, Ercan havalimanına yönelik doğrudan uçuşların başlamasına öncelik verilmesi. 2. İlk seçeneğin ilerlememesi halinde, Birleşmiş Milletlerle (BM)herhangi bir anlaşmazlık olmadan, kapalı bölgenin ‘Kıbrıs Türk idaresi altında’ açılması.”

Gazete, bu gidişata yönelik yapılacak herhangi bir çabanın, dikkatli bir şekilde yapılması ve tepkilere yol açacak hareketlerden kaçınılması gerektiği şeklinde olduğunu kaydetti.

Türk tarafının ilk aşamada Maraş’taki mülklerin bir uzmanlar grubu tarafından kayda geçirilmesi yönünde hareket edeceğinin açık olduğunu kaydeden gazete, bir sonraki adım olan bölgenin açılmasının ise, Rum kesimine baskı yapmak için kullanılacağını ve bunun daha geniş bir paketin parçası olacağını ileri sürdü.

Bahse konu dönemde yapılan toplantıda, Ercan havalimanının çalışmasına atıf yapılmasının ve “ortak işbirliklerinin” muhtemelen Mağusa limanı aracılığıyla ticaret yapılması konusuna işaret etmekte olduğunu öne süren gazete, Türk tarafının bunca yılın ardından perde gerisinde Kuzey Kıbrıs’la doğrudan ticaret meselesini gündeme getirmeye çalışmasının tesadüf olmadığını iddia etti.

Gazete, 2017 yılında Çavuşoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, KKTC’nin düzeyinin yükseltilmesi, uluslararası temasların geliştirilmesi, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ), Maronit köyleri, mülkiyet ve doğal gaz konularının ele alındığını iddia etti.

LUTE’UN TEMMUZ AYINDA KIBRIS’A GELMESİ BEKLENİYOR

Bu arada, gazete başka bir haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Temmuz ayı içerisinde temaslarda bulunmak için Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, “referans şartlarında sonuca varma ve müdahil tarafları müzakereye davet etme konusunda başarısız olan BM yetkilisinin, yeniden Kıbrıs’a gelme konusundaki niyetini belli ettiğini” yazdı.

Lute’un Yunanistan’daki seçimlerle ilgili manzaranın netleşmesini bekleyeceğini ve daha sonra bölgeyi gezeceğini kaydeden gazete, BM merkezinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’yle (UNFICYP) ilgili raporu ışığında (10 Temmuz’da BM Güvenlik Konseyi’ne sunulması bekleniyor) Kıbrıs sorunuyla ilgili bir hareketlilik yaşanacağını belirtti.

Gazete, bu hareketliliğin,

BM’yi ilgilendiren şeyin, bir sonraki adımlar olduğunun açık olduğunu kaydeden gazete, beklenen hareketliliğin, Lute’un bölgeye gelişinin ardından, muhtemelen BM Genel Kurulu çerçevesinde, önümüzdeki Eylül ayında gerçekleşeceğine dikkat çekti.

Gazete, önümüzdeki Eylül ayında, gayri resmi bir beş taraflı konferans yapılması senaryosuna da atıfta bulundu.

DOĞAL GAZ KONUSU

Gazete “Doğal Gazı Gündemde İstiyorlar” ara başlıklı haberinde ise, hidrokarbonlar konusunun, Kıbrıs sorununda yeni bir süreç ortaya çıkması durumunda, görüşmelerin bir parçasını teşkil edeceğini iddia etti.

Gazete, Türkiye’nin konuyu ortaya koymak istediğinin açık olduğunu, çeşitli üçüncü tarafların da bu konunun gündeme dâhil edilmesiyle, bunun gerilimin azaltılmasına yardımcı olacağını düşündüklerini ekledi.

ANASTASİADİS ÇARŞAMBA GÜNÜ SPEHAR’LA GÖRÜŞECEK

Haravgi gazetesi ise haberinde, Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar arasındaki görüşmenin çarşamba günü Limasol’da gerçekleştirileceğini haber verdi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Anastasiadis ile Spehar arasındaki görüşmenin saat 10.00’da, Anastasiadis’in Limasol’daki evinde yapılacağını duyurdu.

Gazete görüşmenin yarın yapılmasının planlandığını, fakat Anastasiadis’in Limasol’da düşüp yaralanması ve tedavisinin Limasol’daki Mediterranean Hastanesinde sürmesinden ötürü, Çarşambaya ertelendiğini belirtti.

ANASTASİADİS URSULA VON DER LEYEN’LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Bu arada gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Avrupa Komisyonu başkanlığına aday gösterilen Ursula Von Der Leyen ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

Habere göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu twitter’dan yaptığı paylaşımda, Anastasiadis ile Von Der Leyen’in AB’yi ilgilendiren konular hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Prodromu, Anastasiadis’in aynı zamanda Von Der Leyen’i “Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki Türk ihlalleriyle ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirdiğini” ekledi.

(İY/FEZ)