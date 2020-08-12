Maraş Konulu Açıklamalar Rum Basınında

Lefkoşa, 12 Ağustos 2020 : Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekillerinden Oğuzhan Hasipoğlu’nun Maraş konulu açıklamaları bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

İlgili haberler Haravgi gazetesinde “Özersay: Maraş’ın Açılması İçin İyi Hazırlık- İlk Açılış Bölümü Palm Beach Sahili’nden Başlayacak”, Alithia’da “UBP Milletvekili Maraş’ın Açılmasının Federasyonu Destekleyenlerin İşine Gelmediğini Söylüyor- Mülklerinin İade Edilmesini İsteyen Kıbrıslı Rumlar Belirlendi”, Politis’te “Özersay Maraş’la İlgili Koşulları Ortaya Koydu- Seçimlerden Sonra Açılma”, Fileleftheros’ta ise “Maraş İçin Israr Ediyorlar- Özersay İyi Bir Hazırlıkla Açılma Diyor- Maraş’ta Mülkü Olan 281 Kıbrıslı Rum Taşınmaz Mal Komisyonuna Başvurdu” başlıklarıyla yer buldu.



(İY/HÖ)