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Maraş Kökenli Rumlara Kıbrıslı Rum Avukatlardan Da Teklifler Yapılıyor

Lefkoşa, 6 Eylül 19 : KKTC hükümetinin Kapalı bölge Maraş’ın açılması konusunu gündeme getirmesinin ardından özellikle Maraş’ın sahil kesimlerinde taşınmaz malları bulunan Kıbrıslı Rumlara taşınmazlarını satmaları yönünde Kıbrıslı Türk avukatlardan teklifler gittiği iddialarının ardından, benzer tekliflerin Kıbrıslı Rum avukatlar tarafından da yapıldığı iddia edildi.

Maraş Kökenli Rumlara Kıbrıslı Rum Avukatlardan Da Teklifler Yapılıyor

Lefkoşa, 6 Eylül 19 : KKTC hükümetinin Kapalı bölge Maraş’ın açılması konusunu gündeme getirmesinin ardından özellikle Maraş’ın sahil kesimlerinde taşınmaz malları bulunan Kıbrıslı Rumlara taşınmazlarını satmaları yönünde Kıbrıslı Türk avukatlardan teklifler gittiği iddialarının ardından, benzer tekliflerin Kıbrıslı Rum avukatlar tarafından da yapıldığı iddia edildi.

06 Eylül 2019 Cuma 09:47
Maraş Kökenli Rumlara Kıbrıslı Rum Avukatlardan Da Teklifler Yapılıyor

Lefkoşa, 6 Eylül 19 : KKTC hükümetinin Kapalı bölge Maraş’ın açılması konusunu gündeme getirmesinin ardından özellikle Maraş’ın sahil kesimlerinde taşınmaz malları bulunan Kıbrıslı Rumlara taşınmazlarını satmaları yönünde Kıbrıslı Türk avukatlardan teklifler gittiği iddialarının ardından, benzer tekliflerin Kıbrıslı Rum avukatlar tarafından da yapıldığı iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi, kapalı bölge Maraş konusundaki yayınlarını bugün de sürdürerek, Kıbrıslı Türk avukatların Maraş’ta taşınmaz malı bulunan Kıbrıslı Rumlarla iletişime geçerek taşınmazlarını satın alma girişiminde bulundukları iddialarının ardından, benzer tekliflerin Kıbrıslı Rum avukatlar tarafından da yapıldığı iddiasını ortaya attı.
Haberde, bazı Kıbrıslı Rum avukatların, taşınmaz sahibi Kıbrıslı Rumlarla iletişim kurarak yabancı müşterileri için kapalı bölge Maraş’tan mal satın almak istediklerini belirtildi.

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Gazete, bu tür tekliflere olumlu yanıt veren veya satış gerçekleştiren Maraş kökenli Kıbrıslı Rum olup olmadığının ise bilinmediğini, bu yöndeki bilgilerin sözde “Maraş Belediye Başkanlığı” tarafından Rum İçişleri Bakanlığı’ndan talep edilmesinin beklendiğini de ifade etti.
(SB/ÖK)   
 

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