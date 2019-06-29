Maraş Kökenli Rumlar Dün Rum Başkanlık Sarayı Önünde Eylem Yaptı

ANASTASİADİS: “ÇÖZÜM VE MARAŞ’IN İADESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM”

ELAM ETKİNLİKTE GERGİNLİK ÇIKARDI

Lefkoşa, 29 Haziran 19 (.): Maraş kökenli yüzlerce Rum’un, KKTC’nin Maraş’la ilgili faaliyetleri konusundaki protestolarını dile getirmek için, dün Rum Başkanlık Sarayı önünde toplandığı haber verildi.

Alithia gazetesi “Maraş İçin Ayaklanma” başlığıyla manşete taşıdığı haberinde, dün başkanlık önünde toplanan yüzlerce Maraş kökenli Rum’un “Maraş’ı Kurtarın”, “Kıbrıs’a Özgürlük”, “Tek Çözüm Yeniden Birleşme” ve “Müzakere Masasına Geri Dönün” şeklinde sloganlar atarak, protestolarını dile getirdiklerini yazdı.

Gazete iç sayfadan ise habere “Başkan Anastasiadis’ten Maraş Belediyesi’ne: Çözüm ve Maraş’ın İadesi İçin Çalışmaya Devam Edeceğim” başlıklarıyla yer verdi ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, KKTC tarafından Maraş’la ilgili yapılan açıklamalara tepki olarak dün gerçekleştirilen protesto etkinliği çerçevesinde, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos başkanlığındaki belediye heyetiyle görüşmesinde söylediklerine yer verdi.

Gazeteye göre Anastasiadis “hem çözüme ulaşılması, hem de Maraş’ın iadesinin mümkün hale gelmesi için, ne mümkünse yapmaya devam edeceğini” söyledi.

Konuşmasında “26 Haziran’da BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği ve BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesine de dağıtılacak benzer bir mektubun, 28 Avrupa ülkesi liderine gönderileceğini de dile getiren” Anastasiadis, Maraş konusunun “Maraş’ın kolonize edilmesine dair tehditlerin Türkiye aleyhinde yaptırımlar uygulanmasına ilişkin AB kararlarında ekstra bir unsur olması için, yarın Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde yapacağı görüşmelerde ortaya konacağını” da ifade etti.

Kıbrıs Rum toplumu ve Rum Yönetimi Başkanlığı’nın önceliğinin, Kıbrıs sorununun çözümü olarak kalmaya devam ettiğini de ifade eden Anastasiadis, sözlerinin devamında “ilk aşamada hüküm süren durumun kayda geçirilmesi, ikinci ve öncelikli olarak da şehrin iadesi için bir komite atanmasına” da atıfta bulundu.

Anastasiadis, “Maraş’ın iadesinin hem tamamen ortamı değiştireceğini, hem de yeni bir diyaloğun yeniden başlaması için olumlu şartları yaratacağını” da savundu.

Anastasiadis’in görüşmenin başında, Maraş kökenli Rumların etkinliğinin herhangi bir sınır kapısı yerine başkanlık sarayı önünde gerçekleştirildiğine dikkat çektiğini de belirten gazete, Anastasiadis’in sözde “Maraş Belediyesi” Başkanı Aleksis Galanos’tan, kararlılıklarını ifade etmek için başkanlık önünde toplananların duygularını ne kadar paylaştığını ve kendilerini gönülden desteklediğini, kendilerine iletmesini istediğini de kaydetti.

“Maraş kökenlilerin ve geriye kalan göçmenlerin acısını ve geri dönüş arzusunu tam anlamıyla anladığını” da dile getiren Anastasiadis, hükümetin geri dönüşün sağlanmasına yönelik bir dizi faaliyet ve inisiyatifine de atıfta bulundu.

GALANOS

Gazeteye göre “burada başkana, halkın ve burada bulunan halkın yas tuttuğunu, kutlama yapmadığını söylemek için bulunduklarını” ifade eden sözde “Maraş Belediye” Başkanı Aleksis Galanos, devamla “Halk doğru çerçevelerde çözüm istiyor. İki devlete dair hikâyeler duymak istemiyoruz. Bir Kıbrıs var, bu da yeniden birleşmiş federal Kıbrıs’tır” ifadelerini de kullandı.

Galanos Anastasiadis’e hitaben, “Sayın Başkan, seçim öncesi dönemde çözüm gidişatına doğru nasıl ilerlediyseniz yine öyle ilerleyin. Çözüm istemeyenler olabilir fakat sizin namınız Kıbrıs sorununun çözümüne dayanmaktadır” ifadelerini de kullandı.

Galanos, belediyeye ait muhtıranın verilmesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmelerinden önce yaptığı açıklamada da, bunun “Türk işgali ve Maraş’ı kolayca kolonize edebileceklerini aynı zamanda BM, BM Güvenlik Konseyi kararları ve 2’nci Doruk Anlaşmasını ihlal edebileceklerini düşünen Kıbrıs Türk liderliğinin bir kısmının planları karşısındaki bir protesto etkinliği olduğunu” söyledi.

Galanos, Anastasiadis’e hitaben yaptığı konuşmada, başkanlık sarayının önünde toplanan insanların “45 yıldır yas tutan, evine gitmek isteyen ve başkanından, Kıbrıs sorununun Guterres çerçevesi, BM çerçevesinde gerçekleşecek barışçıl çözümü için her türlü çabayı sarf etmesini isteyen insanlar olduğunu” da söyledi.

“Fakat insanların bizim de gerçekten çözüm istediğimiz konusunda ikna olması gerekir” ifadesini kullanan Galanos, “mesajın iki devlet çözümünü hiçbir zaman kabul etmemeleri gerektiği” şeklinde olduğunu ifade etti.

Habere göre Galanos “Bir Kıbrıs var Sayın Başkan, sadece bir tane, bir tane ve federal” ifadelerini de kullandı.

Galanos, sözde “Maraş Belediyesi’nin” Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik muhtırada, “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) konusunda olduğu gibi, bu hususta da BM, BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Sekreteri, daimi üyelerin büyükelçileri, Avrupa ülkeleri, AB Bakanlar Konseyi ve tüm gidişatlar nezdinde girişimlerde bulunulmasının istendiğini belirtti.

“Petrol konularının gelecekle alakalı olduğunu ve 10-15 yıl içerisinde inşallah nimet olacağını” da ifade eden Galanos, “Kıbrıs’ın kolonizasyonu konusunun ise başkan tarafından derhal ele alınması gereken bir şey olduğunu” öne sürdü.

Sözde “Maraş Belediyesi’nin” muhtırasında, Maraş’la ilgili kararların ihlali konusunda BM Güvenlik Konseyi nezdinde girişimlerde bulunulmasını aynı zamanda BM Genel Sekreteri’nden kararların uygulanması için çalışmasını istediği de belirtildi.

Maraş kökenli Rumların Anastasiadis’ten “işgalin yayılmasını AB’ye ve diğer örgütlere şikâyet etmesini istediğini” de yazan gazete, başkanlık önünde toplananlar arasında milletvekilleri, parti temsilcileri, yetkililer ve Kıbrıslı Türklerin bulunduğunu da kaydetti.

Etkinliğin, Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresi altında açılacağına dair Kuzey Kıbrıs’ta son günlerde yapılan açıklamalar dolayısıyla, sözde “Maraş Belediyesi” tarafından organize edildiğini yazan gazete, sözde “Maraş Belediye” Başkanı” Galanos’un Anastasiadis’le görüşmesinde muhtırayı okuduğunu ve insanların başkanlığın önünde toplanmasının protesto gösterisi değil, barışçıl bir etkinlik olduğunu ve belediyenin başkanlıkla arasının bozulduğuna dair yanlış bir izlenim verilmesinin istenmediğini sözlerine ekledi.

ELAM’IN VARLIĞI GERGİNLİĞE YOL AÇTI

Bu arada gazete, ELAM olarak bilinen aşırı sağ Ulusal Halk Cephesi’nin gösteri sırasında attığı sloganların atılan diğer sloganlarla bağdaşmamasının anlaşmazlığa neden olduğunu, fakat bunun yatıştırıldığını belirtti.

Gazete ELAM mensuplarının “Kıbrıs Helendir” şeklinde sloganlar attıklarını ekledi.

Politis gazetesi ise “Maraşlılardan Başkanlık Önünde Yas- Bir Yandan ELAM, Bir Yandan Maraş İçin Kapalı Kapılar” başlığıyla manşete çektiği haberinde, binden fazla Maraş kökenli Rum’un başkanlığın kapıları kapalı olmak üzere ve arkalarında da Kıbrıs sorununun BM çerçevesindeki çözümü aleyhinde slogan atan bir grup ELAM’lıyla, dün başkanlığın önünde toplandıklarını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Maraş kökenlilere hitap etmek için başkanlıktan çıkmadığını ve Maraşlıların karşısına çıkmaktan kaçındığını yazan gazete, Anastasiadis’in sözde “Maraş Belediyesi” Başkanı Aleksis Galanos’la görüşmesinin ardından Maraş kökenlilere iletilen “Kıbrıs sorununun çözümü için durmaksızın çalışacağı” mesajının ardından ise, başkanlığın önünde toplananlar tarafından yuhalandığını ifade etti.

Gazete iç sayfadan yer verdiği haberinde ise, sözde “Maraş Belediyesi” Başkanı Galanos’un dünkü etkinlikte, Maraş’la ilgili Kıbrıs Türk planlarının hayata geçirilmesinin önlenmesi için üzerinde hemfikir olunan çözüm çerçeve temelinde müzakerelerin derhal başlamasına dair bir talepte bulunduğunu, aynı zamanda iki devlet çözümüne dair tartışmaların sonlanmasını istediğini iletti.

Anastasiadis’in dünkü etkinliğin mesajını alma konusunda isteksiz olduğu yorumunda bulunan gazete, Anastasiadis’in belediye heyetini kabul ettiğinde kendilerine sorduğu ilk sorunun ise “neden sınır kapılarına gitmediniz” şeklinde olduğunu bildirdi.

Anastasiadis’in, Galanos’un muhtırayı okumasının ardından ise “yumuşadığını” kaydeden gazete, Anastasiadis’in politikasını savunmak için, belediye heyetinin önünde, 2014’ten bu yana Maraş için üstlendiği 9 inisiyatifi okuduğunu ve daha sonra bunu Twitter hesabından da paylaştığını iletti.

Sondan 3’üncü girişimin, 22 Eylül 2017 tarihli ve BM Genel Sekreteri’ne verilen bir non-paper’le alakalı olduğunu yazan gazete, bir sonraki girişimin ise geçtiğimiz Şubat ayında yapıldığını ve Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) olarak Maraş’la ilgili bir öneri sunulmasıyla alakalı olduğunu belirtti.

Anastasiadis’in bu inisiyatifleri arasında 2 yıllık bir boşluk bulunduğunu kaydeden gazete, Anastasiadis’in bu arada “Maraş’taki Türk niyetlerinden haberdar olduğunu fakat 26 Haziran’da BM Genel Sekreteri’ne mektup gönderene kadar hiçbir şey yapmadığını” ifade etti.

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Galanos’un başkanlık önündeki etkinlikte Kıbrıslı Türklerin de olmasını selamlamasının, etkinliğe katılanlar tarafından “sıcak bir şekilde alkışlandığını” da kaydeden gazete, Maraş kökenlilerin arkasında toplanan 15 kadar ELAM’lının ise barış mesajları içeren bayraklar tutan kişilerle olay çıkarmaya çalıştıklarını ekledi.

Haber Fileleftheros gazetesinde “Maraş’ı Kurtarın… Maraşlılar ‘İlk Önce Maraş’ ve Çözüm İstiyor- Elam’lılarla Gerginlik Yaşandı”, Haravgi’de ise “Maraşlılar: İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon Çözümü İçin Müzakere Masasına Geri Dönün- Eğer Maraş Kaybedilirse Bizi Karşınızda Bulacaksınız- ELAM Mensupları Olay Çıkarmakla Tehdit Etti- Bir Kıbrıs var, Bir ve Federal” başlıklarıyla yer aldı.

(İY/GÜL)