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“maraş’ın Açılması İmza Sürecinde” Olduğu İddiası

Lefkoşa, 6 Eylül 20 : Kathimerini gazetesi kapalı Maraş bölgesinin açılmasının imza sürecinde olduğunu iddia etti. 

06 Eylül 2020 Pazar 11:44
“maraş’ın Açılması İmza Sürecinde” Olduğu İddiası
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Lefkoşa, 6 Eylül 20 : Kathimerini gazetesi kapalı Maraş bölgesinin açılmasının imza sürecinde olduğunu iddia etti. 
Kathimerini gazetesi “Maraş’ın Açılması İmza Sürecinde-Şehri, Muhtemelen Seçimden Önce,  Yerleşim Yerine Dönüştürmeye Karar Verdiler” başlıklı haberinde, nihai kararın daha önceden alınması ve muhtemelen KKTC’deki seçimlerden önce uygulanacak olmasıyla, kapalı Maraş bölgesinin açılmasına ilişkin sürecin son aşamada olduğunu iddia etti.
Gazete iyi haber alan kaynaklara atıfta bulunarak, sürecin, (KKTC) Başbakan ve Bakanlar Kurulu’nun askeri bölge statüsünün kentsel statü şeklindeki düzenlemeyi imzalamasıyla başlayacağını savundu. 
1974 yılından bu yana Türk ordusunun, Maraş’ta askeri bölge oluşturduğunu ve her türlü erişim ve müdahaleyi yasakladığını anımsatan gazete, şehrin içerisindeki çalışmaların  ilerlemesi, ekiplerin çalışma yapması, sakinlerin geri dönebilmesi için ilk önce askeri bölge statüsünü kaldırması gerektiğini belirtti. 

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Bu statünün kaldırılması ve şehrin yerleşim birimine dönüştürülmesinin, Bakanlar Kurulu’nun kararının ardından ortaya çıkacağını belirten gazete, Maraş’ın statüsünün nihai olarak değiştirilmesinin, “işgal makamlarının mantığına göre” KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’nun özlü çalışmalara başlaması için gerekli olarak addedildiğini savundu.
Gazete, Maraş’ın statüsünün değiştirilmesine ilişkin nihai imzaların atılmasının gündeme geldiği zaman konjonktürünün hiç de tesadüfi olmadığını, 35 gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağına dikkati çekti.
(FK/ÖK)
 

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