banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376
Flaş Haber
KKTC'de bu da oldu!
Kapat

Maraş ve Ercan’daki mülklerle ilgili gelişme

Maraş ve Ercan’daki mülklerle ilgili olarak Kıbrıslı Rumlar tarafından Avrupa Mahkemesinde yapılan iki başvuruda gelişmeler yaşandığı iddia edildi.

13 Mayıs 2021 Perşembe 11:30
Maraş ve Ercan’daki mülklerle ilgili gelişme
banner337

Fileleftheros gazetesi “EVKAF Hikâyesi AİHM’de- Kapalı Kent Maraş’taki Bir Apartmanın Kira Bedeliyle İlgili Başvuru- Tapudan İlk Kez İşgal Altındaki Bölgelerdeki Bir Mülkün Değeriyle İlgili Değerlendirme” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Kıbrıslı Rumların, mülklerinin iadesi yanı sıra 1974 bu yana olan kira bedelleriyle ilgili tazminat istediklerini yazdı.
Rum Tapu Dairesi’nin, kapalı bölge Maraş’ta bulunan bir apartmanın ödenmesi gereken kira bedeline ilişkin olarak ilk kez yazılı bir şekilde değer biçtiğini kaydeden gazete, Türk tarafının ise tezlerini ortaya koymak için uzatma talep ettiğini, aynı zamanda “EVKAF’ı sürece pencereden koymaya çalıştığını” iddia etti.
Davaların birinin Maraş, birinin de Ercan’la ilgili olduğunu ve iki davanın da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) beklemede olduğunu kaydeden gazete, başvuru sahiplerinin avukatının tanınmış Kıbrıslı Rum avukat Ahilleas Dimitriadis olduğunu yazdı.
AİHM’nin Türk tarafından 14 Mayıs tarihine kadar karşı iddialarını dosyalamasını istediğini anımsatan gazete, Türkiye’nin burada sürece EVKAF’ın da müdahil olmasını istediğini, fakat başvuru sahiplerinin bunu kabul etmediğini belirtti.
Maraş’la ilgili davada başvuru sahibinin “K.V. Mediterranean Tours Ltd” şirketi olduğunu ve şirketin bir apartmanın sahibi olduğunu belirten gazete, başvuru sahiplerinin başlangıçta KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurduklarını, TMK’nın ise sürece EVKAF’ın da müdahil olabileceğini söylediğini iletti.
Akabinde başvuru sahipleri tarafından bu kararla ilgili olarak temyize gidildiği ve kazanıldığı, daha sonra ise Türk tarafının temyize gittiği ve şimdi iki tarafın da Avrupa Mahkemesi’nde olduğu belirtildi.
Türkiye’nin görüşlerini ortaya koyması için davanın yarına belirlenmiş olmasına rağmen, Türkiye’nin tüm bilgileri bulamadığı için uzatma istediğini ve AİHM’nin ise 11 Haziran’a kadar süre verdiğini haber veren gazete, Dimitriadis’in konuyla ilgili açıklamasında, mevcut davadaki tehlikenin EVKAF argümanı olduğuna işaret ettiğini iletti.

banner341
EVKAF’ın “Aresti-Ksenidi” ile “Lordos” davalarına da müdahil olmayı istediği ve EVKAF’ın “mülklerin kendisine ait olduğu hikayesiyle” üçüncü kez benzer bir davaya müdahil olmayı talep ettiğini öne süren gazete, bu davanın, başvurunun “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı bir kişi tarafından yapılmasından ötürü, Rum Yönetimi’nin yardımcı olma hakkına sahip olmasından ötürü, siyasi bir boyutu bulunduğuna da işaret etti.
Gazete “Kıbrıs Cumhuriyeti Başka Bir Benzeri Davada Yok” ara başlıklı haberinde ise, AİHM’de başka bir benzeri davanın ise beklemede bulunduğunu yazdı.
Söz konusu durumda, davaya konu olan mülkün, kapalı bölge Maraş yerine “Timbu”da (Ercan) bulunduğunu ve bunun Londra’da yaşamını sürdüren iki Kıbrıslıya ait olduğunu yazan gazete, başvuru sahiplerinin KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurduğunu, Türkiye’nin ise başvuruyu geciktirdiğini iddia etti.
Gazete bunun üzerine başvuru sahiplerinin “Türk tarafının geciktiği ve uygun prosedürlerin olmadığı, sonuç olarak da etkili bir süreç olmadığı argümanıyla, iç hukuk yolları tüketilmeden doğrudan Avrupa Mahkemesine başvuruda bulunduklarını” yazdı.
AİHM’nin ise iç hukuk yolları tüketilmediğinden ötürü başvuruyu reddetmek yerine, ilerlemeyi tercih ettiğini ve Türk tarafından görüşlerini yarına kadar ortaya koymasını istediğini kaydeden gazete, ancak 11 Haziran’a kadar uzatma istendiğini belirtti.
“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bu davada yer almaması konusunda ise Kıbrıslı Rum avukat Dimitriadis, Rum hükümetinin göçmenleri, yardımcı olduğu Maraş kökenli göçmenler ile “yardımcı olmadığı” Ercan veya başka yerlerden olan göçmenler şeklinde ikiye ayırdığını sözlerine ekledi.
                             
 

banner360
Son Güncelleme: 13.05.2021 12:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta aşı tartışmaları
Güney Kıbrıs’ta aşı tartışmaları
Güney Kıbrıs'ta 260 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 260 yeni vaka
Anastasiadis: “ayıptır beyler”
Anastasiadis: “ayıptır beyler”
Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten 2 can kaybı daha oldu, 390 da yeni vaka saptandı
Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten 2 can kaybı daha oldu, 390 da yeni vaka saptandı
Güney Kıbrıs’ta normalleşme öfkeli başladı…
Güney Kıbrıs’ta normalleşme öfkeli başladı…
Güney Kıbrıs’ta 276 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 276 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs'ta ara bölgeye yerleştirilen dikenli telleri protesto ettiler
Güney Kıbrıs'ta ara bölgeye yerleştirilen dikenli telleri protesto ettiler
Güney Kıbrıs “safepass” açıldı
Güney Kıbrıs “safepass” açıldı
Hristodulidis AB Dış İlişkiler Konseyi çalışmalarına katılacak
Hristodulidis AB Dış İlişkiler Konseyi çalışmalarına katılacak
Hristodulidis, Brüksel’e gidiyor
Hristodulidis, Brüksel’e gidiyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim