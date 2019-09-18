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Maraş Konusunda Bm’ye Başvuru Yapılması Konusu Gündemdeki Yerini Koruyor

Lefkoşa, 18 Eylül 19 : Rum Yönetimi’nin, Maraş’taki faaliyetleriyle ilgili olarak, Türkiye aleyhinde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine başvuruda bulunma ihtimali konusu, gündemdeki yerini koruyor.

Maraş Konusunda Bm’ye Başvuru Yapılması Konusu Gündemdeki Yerini Koruyor

Lefkoşa, 18 Eylül 19 : Rum Yönetimi’nin, Maraş’taki faaliyetleriyle ilgili olarak, Türkiye aleyhinde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine başvuruda bulunma ihtimali konusu, gündemdeki yerini koruyor.

18 Eylül 2019 Çarşamba 08:22
Maraş Konusunda Bm’ye Başvuru Yapılması Konusu Gündemdeki Yerini Koruyor

Lefkoşa, 18 Eylül 19 : Rum Yönetimi’nin, Maraş’taki faaliyetleriyle ilgili olarak, Türkiye aleyhinde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine başvuruda bulunma ihtimali konusu, gündemdeki yerini koruyor.

Alithia gazetesi “Zor ve Karmaşık Bir Mesele” başlığıyla yayımladığı haberinde, Rum Yönetimi’nin Maraş konusunda BM’ye başvurmasının hiç kolay ve basit olmadığını, çünkü Rum Dışişleri Bakanlığı’nın hazırlayıp geçtiğimiz Pazartesi günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e teslim ettiği rapora göre birçok zorluk ve ciddi tehlike bulunduğu ve olası karışıklıklardan kaçınılması için bunların ciddi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün akşam Çin Büyükelçiliğinin etkinliğine gelişinde, gazetecilerin, başvuru konusunda bir karar alıp almadığı ve eğer yanıtı evetse başvurunun ne şartlar altında yapılacağı sorusuna karşılık olarak bir şey demekten kaçındığını yazan gazete, Anastasiadis’in yalnızca “bu olduğu zaman açıklanacaktır” dediğini iletti.

Gazeteye göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise bunun öncesinde “Omega’ya” yaptığı açıklamada “başvuru konusundaki kararın Anastasiadis tarafından Pazartesi gününden bu yana alındığını ve konunun anlaşılır sebeplerden ötürü nihai bir şekilde ele alınmasının, her şey yapıldıktan sonra ilan edileceğini” söyledi.

Gazete, Maraş konusunun uluslararası açıdan ileriye götürülmesinde var olan zorluk ve problemlerin göstergesinin, Rum AP milletvekillerinin, AP Genel Kurulunda ele alınması için meseleyi kaydettirme çabalarının, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması çabalarının gelişme halinde olmasından ötürü, tepkiyle karşılaşması olduğunu da ifade etti.

Gazete “elindeki bilgilere” dayanarak, Avrupa Halk Partisinin, konuyu Ekim ayında gerçekleştirilecek olan AP mini oturumunda gündeme getirmesi ihtimali olduğunu da ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Maraş İçin Eylem Planı- Maraş İçin Eylem Eksenleri” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Rum kesiminin Türk planlarının ele alınması için plan belirlediğini yazdı.

Rum kesiminin, Maraş’la ilgili Türk planlamalarının ele alınması için, önümüzdeki dönem üzerinde hareket edeceği somut eylem eksenleri hazırladığını yazan gazete, eylemlerin başlığının, BM’nin 550 sayılı kararı olduğunu ve BM Genel Sekreteri Sözcüsünün de geçtiğimiz gün buna atıfta bulunduğunu belirtti.

BM sözcüsünün, konuyu takip ettiklerini fakat konu hakkında resmi olarak bilgilendirilmediklerini söylediğini anımsatan gazete, bu ifadenin, Lefkoşa Rum kesimini, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önümüzdeki hafta yapılacak olan BM Genel Kurulu çerçevesinde yapmaları beklenen görüşmelerinde, konuyu Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gündemine getireceği sonucuna sevk ettiğini belirtti.

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Gazete, konu hakkında New York’ta koordineli temaslar yapılacağını da kaydetti.

Gazete “Biden’den Mont Pelerin Haritasına Kadar” ara başlıklı haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Maraş konusunda zaman zaman yaptığı girişimleri anımsattı ve Rum kesiminin, Maraş için tüm aşamalarda gerçekleştireceği faaliyetleri çerçevesinde, Anastasiadis’in zaman zaman çeşitli girişimlerde bulunduğunu ve bunlar konusunda Kıbrıs Türk tarafının isteksizliğiyle karşılaştığına dair net bir mesaj iletmek istediğini de ekledi.

Gazete “Otelcilerden Maraş İçin Seferberlik” başlıklı haberinde ise, kapalı bölge Maraş’taki Türk faaliyetlerinin, Maraş’taki turistik tesislerin ve otel sahiplerinin harekete geçmesine sebep olduğunu ve otel sahiplerinin ilk aşamada mülklerinin tapularının güncellenmesi gerektiği konusunda anlaştıklarını, buna paralel, başka önlemler alınmasını da incelemekte olduklarını yazdı.

Rum Otelciler Birliği’ndeki (PASİKSE) “yerinden edilmiş otel sahiplerinin” temsilcisinin girişimiyle, geçtiğimiz Pazartesi günü bir toplantı yapıldığını kaydeden gazete, toplantı konusunda Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de bilgilendirildiğini belirtti.

Gazeteye göre PASİKSE Başkanı Haris Loizidis ise Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, toplantının amacının, Maraş’taki mülklerle ilgili olarak birlik üyelerini ilgilendiren gelişmeler konusunda bir görüşme, karşılık bilgilendirme ve fikir alışverişi yapılması aynı zamanda üçüncü şahıslar tarafından satın alma önerileri olup olmadığının tespit edilmesi olduğunu söyledi.

Rum Otelciler Birliği’nin Maraş’ta kayıtlı 34 üyesi bulunduğunu, turistik tesislerin toplam sayısının ise 50-60’a ulaştığını dile getiren Loizidis, birçok üyenin birden fazla oteli bulunduğunu ifade etti.

Mülklerini satmaları için Maraş’taki mülk sahiplerine, Kıbrıslı Türklerin veya yabancı şirketlerin yaklaşmasına dair bilgiler konusunda ise Loizidis, toplantı esnasında “hiç kimsenin mallarını satmaları için kendilerine yaklaşıldığına dair bir bilgi sunmadığını” sözlerine ekledi.

Maraş kökenli otel sahiplerinin önümüzdeki günlerde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir araya gelecekleri de ifade edildi.

Gazete, başka bir haberinde, Rum siyasi partilerinin ise, Maraş ve genel olarak da Kıbrıs sorunuyla ilgili endişelerini belirttikleri açıklamalar yapmayı sürdürdüklerini ekledi.

(İY/ÖK)                             

Son Güncelleme: 18.09.2019 11:41
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