Maraş kökenliler Rum Başkanlık Sarayı’na yürüyor

KKTC hükümetinin kapalı Maraş’ta envanter çalışması yapılması kararı üzerine olağanüstü toplanan sözde “Maraş Belediyesi”nin Meclisi, Rum Başkanlık Sarayı’na yürüme ve eylem kararı aldı.

Alihtia ve diğer gazetelere göre, sözde “Belediyenin” Başkanı Aleksis Galanos dün Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Maraş konusu, yurt içinde ve dışında halının altına süpürülmeyi daha fazla kaldırmaz” dedi.

28 Haziran Cuma günü Rum Başkanlık Sarayı önünde toplanarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’e muhtıra vereceklerini söyleyen Galanos, muhtırada “Maraş konusunun Güvenlik Konseyi’nde yeniden gündeme getirilmesi, 550 ve 789 sayılı kararlarda ısrar edilmesi gereğinin” dile getirileceğini açıkladı.

Galanos, Maraş kökenlilerin başka eylemler de yapabileceğini belirterek, “Maraş konusu, yurt içinde ve dışında halının altına süpürülmeyi daha fazla kaldırmaz” dedi.

Önümüzdeki hafta başlarında “belediye meclisi” olarak basın toplantısı düzenleyeceklerini belirten Galanos Rum Meclis Başkanı, siyasi parti başkanları, Güvenlik Konseyi Daimi üyesi ülkelerin temsilcileri, Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki özel temsilcisi ve diğer yetkililerden de randevu alacaklarını söyledi.

“Belediye Meclisi” tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, “olası iadenin Kıbrıs Türk idaresi altında olacağı ve konunun BM rayından çıkacak olması yanında, Özersay’ın da söylediğine göre kapalı bölgenin neredeyse tamamının sahibi addettiği EVKAF unsurunu da ithal ettiği” gerekçesiyle “Maraş’ın yasal sakinlerine iadesi dışında herhangi başka bir önerinin, iyi niyetli olmayacağı” öne sürüldü.

Açıklamada, Rum Başkanlık Sarayı önündeki mitingin hemen ardından, muhtıranın Güvenlik Konseyi Daimi üyesi ülke büyükelçilerine, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi’ne, Güney’deki AB ofisine ve mecliste temsil edilen siyasi partilere de verileceği belirtildi.