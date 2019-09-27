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Maraş kökenli Rumlardan barışçıl protesto eylemi

Maraş kökenli Rumların, dün, Barış Gücü’nün Lefkoşa Havalimanı’ndaki kontrol noktası dışında, barışçıl protesto eylemi düzenleyerek 550 ve 789 sayılı kararlarının uygulanmasını talep etti. 

Maraş kökenli Rumlardan barışçıl protesto eylemi

Maraş kökenli Rumların, dün, Barış Gücü’nün Lefkoşa Havalimanı’ndaki kontrol noktası dışında, barışçıl protesto eylemi düzenleyerek 550 ve 789 sayılı kararlarının uygulanmasını talep etti. 

27 Eylül 2019 Cuma 08:44
Maraş kökenli Rumlardan barışçıl protesto eylemi

Maraş kökenli Rumların, dün, Barış Gücü’nün Lefkoşa Havalimanı’ndaki kontrol noktası dışında, barışçıl protesto eylemi düzenleyerek 550 ve 789 sayılı kararlarının uygulanmasını talep etti. 
Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Maraş kökenli Rumların, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın tamamlanmasının ardından, Barış Gücü’nün ara bölgede bulunan Lefkoşa Havalimanı’ndaki kontrol noktasının dışında dün gerçekleştirdikleri ve “barışçıl” olarak nitelendirdikleri protesto eylemi haberine geniş bir şekilde yer verdiler.
Maraş kökenli Rumların, bu çerçevede, Maraş ile ilgili 550 ve 789 sayılı kararların uygulanmasını talep ettiğini yazan gazete, Maraş kökenli Rumların, Türkiye’nin tek taraflı faaliyetlerini, “kapalı Maraş bölgesinin Κıbrıs Türk idaresi altında açılması konusunun ileriye götürülmesini protesto ettiklerini” belirtti. 
Habere göre Maraş kökenli Rumlar, 550 ve 789 sayılı kararların uygulanmasına destek vermesi için uluslararası topluma da çağrıda bulundu.
Eylem çerçevesinde, Maraş sakinleri dışındaki kişiler tarafından Maraş’ın herhangi bir bölümünün kolonizasyonu “kabul edilemez” olarak nitelendirildi ve bu bölgenin, BM idaresine devredilmesi talep edildi.  
Maraş kökenli Rumlar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere UNFICYP’e bir mektup verdi.
BM Genel Sekreteri’ne iletilecek olan mektupta, Guterres, kalkan olmaya, Türkiye’yi, 550 ve 789 sayılı kararlarının müzakere edilemez olduğu ve bu bölgeye dönmesi mümkün olanların sadece Maraş kökenli Rumların olduğu konusunda ikna etmeye çağrıldı.
Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu yaptığı açıklamada, Maraş kökenli Rumların, Türkiye’nin, KKTC ile birlikte, kapalı Maraş bölgesinin “kolonizasyon” çabalarına ilişkin kızgınlığını dile getirdi. 
Yoannu, çabalarının, dünyayı  ikna etmek olduğunu belirtti ve “Ne silaha ne de herhangi başka bir şeye sahibiz. Yollarda, elçiliklerde, AB’de, BM’de günlük gerçekleştirilecek barışçıl direnişe sahip olacağız” ifadesini kullandı.
Haberi “Guterres’e Mektup” şeklinde veren Politis gazetesi, Maraş kökenli Rumların, protesto eylemi çerçevesinde ellerinde, Türkiye’nin 550 ve 789 sayılı kararları gecikmeden uygulamasını talep eden pankart taşıdığını yazdı.
Habere göre Maraş kökenli Rumlar, BM Genel Sekreteri’ne yönelik mektupta, Maraş kökenli Rumların geri dönüşünün, Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümü için geçidi teşkil edebileceğinden de söz ettiler. 

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Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simeos Yoannu, gazeteye yaptığı açıklamada dünkü eylemin, kapalı Maraş bölgesinin açılması ve yasal sakinlerinin geri  dönüşüne ilişkin çabalarının bir devamı olarak gerçekleştirildiğini ifade etti. 
Yoannu, “belediyeden” bir heyetin 14 Ekim tarihinde Brüksel’e gideceğini ve burada AB yetkilileri ile bir araya gelerek kapalı Maraş bölgesinde olup bitenler hakkına bilgi vereceğini söyledi.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Kurulu çerçevesindeki açıklamasını da yorumlayan Yoannu, konuşmaya ilişkin memnuniyetini dile getirdi ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yeni çabaya da destek belirtti. 
Gazete Maraş kökenli Rumların düşüncelerine de yer verirken, Maraş kökenli Rumların, Başbakan Yardımcı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın son hamlelerinin ardından duydukları hayal kırıklığının büyük olduğunu savundu.
Habere göre Andreas Vrahimis isimli kişi gazeteye yaptığı açıklamada; “şehrin açılmasına ilişkin, bir Kıbrıslı olarak oldukça dikkatli olması gerekenin Özersay olması gerektiğini” çünkü Maraş kökenli Rumlar arasında yeteri kadar acının bulunduğunu belirtti.
Maria isimli bir başka kişi ise Maraş kökenli Rumların 45 yıldır verilen sözlerden hayal kırıklığı içerisinde olduklarını ifade etti. 
Maria, “Birkaç günlüğüne ayrıldık, evlerimize geri dönene kadar yaşlandık, kararlar var ve bunların uygulanması gerekir, Özersay bizim aleyhimize çok kötü bir oyun oynuyor, bunu sonlandırmalıdır” ifadesini kullandı.
Gazete, Maraş kökenli Rumların eylemine, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin de destek verdiğini belirtti. 
Habere göre Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Skevi Kukuma müzakerelerin yeninde başlaması gerekliliğini vurgularken, Maraş’a atıfta bulunarak, meselenin sadece “akıbeti ve geleceği tehlikeye atılan bir şehir” değil, “Kıbrıs halkının bütünü” olduğunu ifade etti. 

 

Son Güncelleme: 27.09.2019 12:01
Anahtar Kelimeler:
Barışçıl ProtestoMaraş Kökenli Rumlar
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