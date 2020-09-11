Malta Dışişleri Bakanı\'ndan Kıbrıs Rum Kesimine Ziyaret

Lefkoşa, 11 Eylül 20 (TAK): Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyarette bulundu.

Rum basınında yer alan habere göre, GKRY'ne günübirlik çalışma ziyaretinde bulunan Bartolo, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides ile görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler, Avrupa Birliği'nin (AB) gündemindeki konular, Libya ve Suriye'deki gelişmeler ile göç krizi konuları ele alındı.

Bakan Bartolo, görüşme sonunda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki durumun uzlaşma ruhu içerisinde çözülmesi gerektiğini söyledi. Bartolo, "Uzlaşmanın sancılı olduğunu biliyoruz ancak askeri çatışma seçeneğinin daha sancılı olduğunu da biliyoruz." dedi.

Her türlü anlaşmazlıkların uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğini savunan Bartolo, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi ve Kıbrıs meselesinin de bu temelde çözülmesi yönündeki arzusunu da dile getirdi.

Bartolo, ülkesinin AB tarafından Türkiye'ye karşı yaptırım uygulamasıyla ilgili tutumu hakkındaki soruya ise bu konunun halen görüşüldüğü ve önemli olanın yaptıkları şeyin etkili olduğundan emin olunması olduğu yönünde cevap verdi.

Rum Bakan Hristodoulides ise Bartolo'ya Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında bilgi verdiğini ve bölgedeki durumun giderek daha endişe verici olduğunu kaydetti.

(AA/FG)