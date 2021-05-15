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Malliotakis, Temsilciler Meclisi’ne Kıbrıs sorunuyla ilgili yasa tasarısı sundu

Yunan asıllı ABD’li Milletvekili Nicole Malliotakis’in ABD Temsilciler Meclisi’ne Kıbrıs sorununun öncelikler arasında yer almasını talep ettiği bir yasa tasarısı sunduğu bildirildi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:45
Malliotakis, Temsilciler Meclisi’ne Kıbrıs sorunuyla ilgili yasa tasarısı sundu
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Alithia gazetesi, Malliotakis’in Biden Hükümeti’nden “Kıbrıs’ı yasadışı olarak işgal eden” Türkiye’yi kınamasını talep ettiğini ve Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının dış politikada öncelikler arasına alınması konusunda ABD Hükümeti’ni teşvik ettiğini yazdı.

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Gazete, yasa tasarısına Cumhuriyetçi Milletvekilleri Kostas Bilirakis, Chris Smith ve Brian Fitzpatrick ile Demokrat Milletvekilleri Chris Pappas ve Dina Titus’un imza koyduğunu kaydetti.

Haberde, "Kıbrıs Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi" (PSEKA) Başkanı Philip Christopher'in açıklamalarına da yer verilerek, Christopher’in Rum tarafının Cenevre’de yapılan 5+1 gayriresmî konferansa katılmasını eleştirdiği ve bunun, Türkiye’ye iki devletli çözüm talebini ortaya koyma fırsatı sunduğunu söylediği belirtildi.

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Son Güncelleme: 15.05.2021 11:04
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