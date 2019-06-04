Makarios’un Kendi Kendiyle Yaptığı Anlaşma Rum Meclisinin Merceği Altında...

Lefkoşa, 4 Haziran 19 : III. Makarios’un 1971 yılında hem Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu hem de Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla “kendi kendisiyle” yaptığı, “devletin, kırsalda görev yapan din adamlarının maaşlarının yarısını ödemesine karşılık Başpiskoposluk’un bir kısım arazisini devlete devretmesini” öngören anlaşma Rum Meclisi Maliye Komitesi’nin merceği altına alındı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Maliye Komitesi Başkanı Angelos Votsis’in komitenin dünkü birleşiminde yaptığı konuşmada, III. Makarios’un 1971’de kendi kendisiyle yaptığı anlaşmanın, “devlet” için öngördüğü yükümlülüğün bugüne kadar yerine getirilmiş olmasına karşın, Kilise’ye düşen bölümünün uygulanmadığını hatırlattı.

Votsis, bu anlaşma temelinde Kilise’nin, bugün bir kısmı KKTC sınırları içerisinde kalan tarımsal arazisini Rum yönetimine devretmediğini vurguladı.

İki taraf arasındaki anlaşmanın son halinin görüşülmek üzere Meclis Maliye Komitesi’nin önüne geldiğini, komite üyelerinin birçok soru yönelttiğini, sorulara yazılı cevaplar verildikten sonra komitede yeniden görüşüleceğini söyleyen Votsis, “Bir takım ulusal çıkar sebepleri varsaydı ve işlem (devir) bir takım sebeplerle yapılmadı ise, milli çıkar sebeplerinden dolayı konuyu kamuya açık şekilde görüşmemeliyiz” dedi.



Politis; “ ‘Kırsaldaki’ Din Adamlarına Devlet Yardımı… 1971 Teranesine Dönüş” başlıklı haberinde, Rum Meclisi Maliye Komitesi’nin dünkü birleşiminde Rum Yönetimi’nin, din adamları için ödenen maaşların artırılması maksadıyla güncellediği 1971 tarihli anlaşmanın görüşüldüğünü yazdı.Gazete, 1971 tarihli anlaşmanın bugüne kadar uygulamaya konulmayan bölümünün, yaklaşık 15 bin dönümlük tarımsal araziyle ilgili olduğunu hatırlattı.(ŞA/SEL)