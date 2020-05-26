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Makarios Hastanesinde üçüncü Kawasaki vakası

Güney Lefkoşa’daki Makarios Hastanesi’nde, Kawasaki teşhisi konulan ve de üçüncü vaka niteliğindeki bir çocuğun daha tedavi gördüğü belirtildi. 

26 Mayıs 2020 Salı 12:34
Makarios Hastanesinde üçüncü Kawasaki vakası
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Güney Lefkoşa’daki Makarios Hastanesi’nde, Kawasaki teşhisi konulan ve de üçüncü vaka niteliğindeki bir çocuğun daha tedavi gördüğü belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Makarios Hastanesi’nde Kawasaki teşhisiyle tedavi gören erkek çocuğuna  üç kez de koronavirüs testinin yapıldığını ancak sonuçlarının negatif çıktığını, bir dördüncü testin daha yapılacağını yazdı.

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Habere göre Makarios Hastanesi Pediatri Bölüm Bşkanı Avraam İlia konu hakkında yaptığı açıklamada, bahse konu çocuğa, sonuçları hep negatif çıkan 3 kez koronavirüs testi yapıldığını ancak bir dördüncü testin daha yapılacağını belirtti. 
Çocuğun, altı günden beridir tedavi gördüğünü yüksek ateş dışında  lenf düğümü iltihabı, konjonktivit, keilitis(dudak iltihabı) gibi şikayetleri bulunduğunu belirten İlia, bu durumda, çocuğun semptomları göstermesi nedeniyle “gayri resmi” Kawasaki vakasına sahip olduklarını söyledi. 
İlia, çocuğun kardiyoloji kontrolünden de geçeceğini belirtti. 

Son Güncelleme: 26.05.2020 12:56
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