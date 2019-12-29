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Mahdawi: “İktidara gelince Türkiye ile imzalanan memorandumu iptal edeceğiz”

Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Aguila Saleh, Libya’nın doğusunu kontrolünde bulunduran General Halife Hafter’in, iktidara geldiğinde Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasını iptal edeceğini söyledi.

Mahdawi: “İktidara gelince Türkiye ile imzalanan memorandumu iptal edeceğiz”

Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Aguila Saleh, Libya’nın doğusunu kontrolünde bulunduran General Halife Hafter’in, iktidara geldiğinde Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasını iptal edeceğini söyledi.

29 Aralık 2019 Pazar 09:37
Mahdawi: “İktidara gelince Türkiye ile imzalanan memorandumu iptal edeceğiz”

Simerini gazetesine röportaj veren Mahdawi, Trablus’un merkezine girmelerinin ve Başbakan Fayez el-Sarraj karşısında egemen olmalarının “an meselesi” olduğunu öne sürerek, yeni hükümet oluştuğunda, mutabakat muhtırasını “çöpe atacaklarını” iddia etti.
Bu mutabakat muhtırasının, Libya halkının menfaatlerine aykırı olduğunu ve Akdeniz’deki barışı tehdit ettiğini savunan Mahdawi, Libya’nın Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya gibi, kendileriyle işbirliği yapmak isteyen ülkelerle uyum içerisinde hareket edeceklerini söyledi.

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Mahdawi, Sarraj’ı desteklemek amacıyla Türkiye tarafından asker gönderilmesi halinde, bütün imkanlarıyla çarpışacaklarını dile getirdi.
 

Son Güncelleme: 29.12.2019 13:05
Anahtar Kelimeler:
Aguila SalehTc Libya MemorandumTc Libya Anlaşması
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