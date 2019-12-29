Mahdawi: “İktidara gelince Türkiye ile imzalanan memorandumu iptal edeceğiz”

Simerini gazetesine röportaj veren Mahdawi, Trablus’un merkezine girmelerinin ve Başbakan Fayez el-Sarraj karşısında egemen olmalarının “an meselesi” olduğunu öne sürerek, yeni hükümet oluştuğunda, mutabakat muhtırasını “çöpe atacaklarını” iddia etti.

Bu mutabakat muhtırasının, Libya halkının menfaatlerine aykırı olduğunu ve Akdeniz’deki barışı tehdit ettiğini savunan Mahdawi, Libya’nın Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya gibi, kendileriyle işbirliği yapmak isteyen ülkelerle uyum içerisinde hareket edeceklerini söyledi.



Mahdawi, Sarraj’ı desteklemek amacıyla Türkiye tarafından asker gönderilmesi halinde, bütün imkanlarıyla çarpışacaklarını dile getirdi.