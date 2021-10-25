Mağusa suriçindeki “Agios Georgios Eksorinos” kilisesinde ayin yapılacak

Gazete “Konstantiya ve Mağusa Bölgesi Metropolitliği” ile “Mağusa-Kentimiz” İnisiyatifi grubu tarafından yapılan yazılı açıklamaya dayanarak, ayinin 22 aylık aranın ardından 31 Ekim Pazar günü yapılacağını ve sabah 07.30’da başlayacak ayinin saat 10.00 sıralarında tamamlanacağını ekledi.