Mağusa suriçindeki “Agios Georgios Eksorinos” kilisesinde ayin yapılacak
Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Rumların, Mağusa suriçindeki “Agios Georgios Eksorinos” kilisesinde 31 Ekim Pazar günü ayin yapacağını yazdı.
Mağusa suriçindeki “Agios Georgios Eksorinos” kilisesinde ayin yapılacak
Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Rumların, Mağusa suriçindeki “Agios Georgios Eksorinos” kilisesinde 31 Ekim Pazar günü ayin yapacağını yazdı.
25 Ekim 2021 Pazartesi 12:00
Gazete “Konstantiya ve Mağusa Bölgesi Metropolitliği” ile “Mağusa-Kentimiz” İnisiyatifi grubu tarafından yapılan yazılı açıklamaya dayanarak, ayinin 22 aylık aranın ardından 31 Ekim Pazar günü yapılacağını ve sabah 07.30’da başlayacak ayinin saat 10.00 sıralarında tamamlanacağını ekledi.
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