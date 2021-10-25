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Mağusa suriçindeki “Agios Georgios Eksorinos” kilisesinde ayin yapılacak

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Rumların, Mağusa suriçindeki “Agios Georgios Eksorinos” kilisesinde 31 Ekim Pazar günü ayin yapacağını yazdı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 12:00
Mağusa suriçindeki “Agios Georgios Eksorinos” kilisesinde ayin yapılacak

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Gazete “Konstantiya ve Mağusa Bölgesi Metropolitliği” ile “Mağusa-Kentimiz” İnisiyatifi grubu tarafından yapılan yazılı açıklamaya dayanarak, ayinin 22 aylık aranın ardından 31 Ekim Pazar günü yapılacağını ve sabah 07.30’da başlayacak ayinin saat 10.00 sıralarında tamamlanacağını ekledi.

            

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Son Güncelleme: 25.10.2021 13:58
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