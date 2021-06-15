“Mağusa” sakini diyaliz hastaları KKTC’ye geçme uyarısında bulundular

Politis gazetesi: “Diyaliz İçin… İşgal Altındaki Mağusa’ya” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta “Mağusa” bölgesindeki diyaliz hastalarının tedavilerinin, Rum “Mağusa Genel Hastanesi”ndeki diyaliz biriminin sorunlu olmasından ötürü risk altında olduğunu yazdı.

Gazete, bölgede diyaliz tedavisi gören kişilerin kurdukları derneğin başkanı olan Yorgos Kezos’un ise dünkü açıklamasında, bölgede 45 diyaliz hastası bulunduğunu, Rum hükümetinin bölgedeki hastaneye gerekli ilgiyi göstermemesinden ötürü ise zor durumda kaldıklarını söylediğini aktardı.

Kezos açıklamasında, Güney Lefkoşa’daki Genel Hastane’deki eski diyaliz makinelerinin yenileriyle değiştirildiklerini ve eski makinelerin Mağusa’ya gönderildiğini iddia ederek, bu makinelerin ise zaman zaman bozulduklarını vurguladı.



Kezos, KKTC’deki hastanenin ayrıca Kıbrıslı Türk doktorlarla “çok daha donanımlı olduğu” vurgusunda bulundu.



