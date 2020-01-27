Mackenzie’deki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili formül aranıyor

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin, sahildeki 14 binada hukuka aykırı olarak yapılan genişletme/ekleme ve binaların ikinci/üçüncü şahıslara kiralanması durumlarıyla ilgili, binanın şu andaki sahipleriyle ve idarecileriyle ayrı ayrı görüşmeler yapmayı kararlaştırdığını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, 2014’ten bu yana süregelen ve 2017 yılında Kıbrıs Türk Malları Vasiliği tarafından araştırılan bu konunun karmaşık olduğunu ve bina sahipleri/idarecileriyle ayrı ayrı görüşülerek konuya çözüm bulunmaya çalışılacağını kaydetti.



Haberde, Rum Başsavcılığı’nın da meseleye müdahil olduğu ifade edildi.